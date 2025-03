Barcelona aplaza su partido ante Osasuna

El estadio Olímpico de Montjuic ya estaba abarrotado para el choque liguero entre Barcelona y Osasuna cuando se dio a conocer la suspensión del encuentro por causas de fuerza mayor.

En las pantallas del inmueble, se daba a conocer que el partido no se llevaría a cabo, lo que provocó que la incertidumbre se apoderara de los aficionados.

Minutos más tarde, el club dio a conocer el motivo por el cual el conjunto catalán decidió, de tajo, no jugar.

Joan Laporta, presidente del club catalán, bajó a los vestidores a dar la noticia a los jugadores y al cuerpo técnico.

Un integrante del primer equipo había fallecido y la pérdida dejó a la plantilla con un dolor tal que jugar al futbol resultaba imposible.

¿Qué miembro del Barcelona falleció?

El médico, Carlos Miñarro, falleció este sábado 8 de marzo. Los detalles sobre su muerte no se han dado a conocer. El galeno era respetado y querido por toda la plantilla, por lo que su pérdida dejó devastado al vestidor y sin la mínima intención de jugar al futbol.

No se ha dado a conocer aún en qué fecha se disputará el duelo entre Barcelona y Osasuna, correspondiente a la fecha 27 de LaLiga.