Barcelona busca recuperarse tras 2 derrotas seguidas

MADRID (AP) — El Barcelona precisa ajustar su defensa para frenar una racha de dos derrotas consecutivas y no rezagarse del líder Real Madrid en la lucha por el título de La Liga española.

Los azulgranas recibirán el domingo a Levante, el penúltimo de la tabla, después de encajar seis goles en sus últimos dos partidos. Perdieron 4-0 ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey, para luego sucumbir 2-1 el lunes contra Girona, un resultado que le costó el liderato de la liga.

Lamine Yamal falló un penal en la visita a Girona, y el Barça quedó dos puntos detrás del Madrid después de 24 fechas.

El equipo de Hansi Flick no había encajado más de un gol en sus cinco partidos anteriores en todas las competiciones.

"Tenemos que mejorar", declaró el defensa central azulgrana Pau Cubarsí. "No podemos encajar estos goles. Hicimos un mal partido (contra el Girona), nos faltó de todo. Tenemos que ser autocríticos y ponernos las pilas".

Levante no ha marcado en tres de sus últimos cuatro partidos de liga y apenas tiene una victoria en sus últimos siete encuentros. Perdieron en casa 1-0 ante Villarreal el miércoles, en un partido aplazado del año pasado por las fuertes lluvias en la región de Valencia.

Enfrentamientos clave

El líde Madrid visita el sábado al Osasuna, que marcha a mitad de la tabla, con la esperanza de aprovechar su victoria del martes 1-0 ante Benfica en el partido de ida de los repechajes de la Liga de Campeones.

Los merengues han ganado siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones, y su único tropiezo fue la derrota 4-2 ante Benfica en la última jornada de la fase de liga de la Champions en enero.

Osasuna ha perdido dos de sus últimos tres partidos de liga.

El Atlético de Madrid, cuarto en la clasificación, recibe Espanyol el sábado con la intención de poner fin a una racha de tres partidos sin ganar en La Liga. Llega tras empatar 3-3 en el campo del Club Brujas en la Liga de Campeones, desaprovechando una ventaja de dos goles.

Espanyol no ha ganado en siete partidos consecutivos de liga, con cinco derrotas y dos empates.

El Atlético está a tres puntos del tercero Villarreal, que el domingo recibe a Valencia.

Bajas

El centrocampista Pedri y el delantero Marcus Rashford han vuelto a entrenar tras sus lesiones y podrían estar disponibles por el Barcelona frente a Levante. Pedri sufrió una lesión muscular y Rashford arrastra una dolencia en la rodilla.

Seguía sin estar claro si Rodrygo (isquiotibiales) volvería con el Madrid para su partido en Osasuna. Nico Williams está de baja por una lesión en la ingle y se perderá el compromiso del Athletic Bilbao en casa contra Elche.

Fuera del campo

Gran parte de la atención antes del partido del Madrid contra el Osasuna se ha centrado en Vinícius Júnior, quien acusó a Gianluca Prestianni de llamarlo "mono" en el partido de la Liga de Campeones en Lisboa. El Madrid informó el jueves que envió a la UEFA "todas las pruebas disponibles" del presunto insulto racista del jugador argentino de Benfica.