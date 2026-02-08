logo pulso
Barcelona gana ante el Mallorca

Yamal se redime de un fallo con un gol en la victoria del líder de La Liga

Por AP

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Barcelona gana ante el Mallorca

MADRID.- La joven estrella Lamine Yamal compensó haber fallado un gol desde fuera del área de penalti, mientras el Barcelona vencía al Mallorca 3-0 el sábado para avanzar cuatro puntos en la cima de La Liga.

Robert Lewandowski había puesto al Barcelona por delante y el jugador local de 18 años Marc Bernal anotó su primer gol en su carrera al final para sellar una victoria convincente.

El segundo lugar, el Real Madrid, puede reducir la diferencia a un punto si gana en Valencia el domingo.

Lewandowski aprovechó desde cerca en el minuto 29 tras un buen trabajo por la izquierda de Marcus Rashford. Su disparo fue bloqueado y Lewandowski mostró su típica compostura fría para controlar el balón y guiarlo más allá de un defensor antes de elegir su lugar.

La forma de Rashford ha mejorado a lo largo de la temporada y estuvo cerca de anotar en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando su tiro libre curvado produjo una brillante parada de Leo Roman.

El balón cayó al lateral derecho Jules Koundé cerca del punto de penalti y su disparo desviado aterrizó a los pies de Yamal, quien de alguna manera desvió el balón fuera desde casi la línea de gol.

El prodigio de 18 años recibió una palmada en la espalda de Lewandowski, quien es uno de los goleadores más prolíficos de la era moderna con más de 650 goles en clubes, incluidos 344 con su antiguo club Bayern Múnich.

Yamal mostró su clase en el minuto 61 con un brillante disparo, pasando a un defensor en el borde del área y luego plantando un potente disparo en la esquina inferior, en el que el portero ni siquiera se movió.

Yamal y Lewandowski fueron reemplazados y ambos aplaudieron el excelente gol de Bernal en el 83.

El Barça abrió al Mallorca en el centro del campo con cuatro pases rápidos para enviar a Bernal a toda velocidad, y mostró buena compostura para cortar hacia adentro de un defensor y colocar el balón dentro del poste.

