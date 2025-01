Barcelona y Hansi Flick: Récords Goledores en Todos los Torneos

El Barcelona es un huracán goleador.

Anotaron cinco contra el Real Madrid en la Supercopa de España, cinco más contra el Benfica en la Liga de Campeones, y más recientemente siete —cuatro en los primeros 24 minutos— al vapulear al Valencia en la Liga española.

Ni siquiera cuando Barcelona presumía del ataque "MSN" de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, el club logró cifras tan impresionantes.

Robert Lewandowski, Raphinha y Lamine Yamal forman el último trío de delanteros que prospera en la delantera, y el equipo de Hansi Flick está estableciendo hitos al mantenerse en la puja dentro de todos los frentes que disputa esta temporada.

Flick se convirtió en el segundo entrenador más rápido en la historia del Barça en alcanzar 100 goles el domingo al arrasar el Valencia. El club ha marcado 101 goles en 32 partidos en todas las competiciones bajo el entrenador alemán. Helenio Herrera alcanzó la marca en 31 partidos a finales de los años 1950. Luis Enrique y Tito Vilanova necesitaron cada uno 34 partidos, tres menos que Pep Guardiola con 37.

"Me encanta el hambre del equipo y cómo lo demuestra", dijo Flick. "El partido no se acaba con el 2-0 o 3-0, luchamos hasta el final, eso es lo que me gusta de mis jugadores".

Aplastar a Valencia marcó la cuarta vez en los últimos cinco partidos en los que el Barça anotó al menos cinco veces. Venía de remontar para vencer 5-4 a Benfica en la Liga de Campeones, después de derrotar 5-1 al Real Betis en la Copa del Rey y endosarle un 5-2 al Madrid en la final de la Supercopa de España.

El Barcelona tiene a dos de los tres máximos goleadores en las cinco principales ligas europeas, con Lewandowski a la cabeza con 29, cinco más que Erling Haaland de Manchester City, y seis más que su compañero Raphinha.

"Es una buena noticia tener jugadores con esta calidad, eso es lo que necesitamos y eso es lo que nos hace buenos", dijo Flick. "Los jugadores han demostrado piernas frescas. Los jugadores estuvieron metidos en el partido y han hecho un gran trabajo".

Los azulgranas no habían marcado cuatro veces en los primeros 24 minutos de un partido desde 2008 contra Almería en el Camp Nou. La última vez que el club catalán marcó cinco en una primera mitad fue en 2015 contra el Getafe.

En la Liga, el Barça suma 59 goles en 21 partidos, nueve goles más que el segundo mejor equipo goleador —el Madrid de Kylian Mbappé. En la Liga de Campeones, el Barça registra 26 goles en siete partidos, siete más que el segundo mejor equipo anotador —Borussia Dortmund.

El Barça ha asegurado un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones y los cuartos de final de la Copa del Rey. Marchan tercero en la Liga, a siete puntos del líder Madrid.