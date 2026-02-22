Barcelona recupera liderato con victoria 3-0 sobre Levante

MADRID (AP) — Barcelona aprovechó el tropiezo del Real Madrid y recuperó el liderato de la liga española con una cómoda victoria el domingo por 3-0 sobre el Levante, amenazado por el descenso.

Barcelona recupera el liderato tras victoria sobre Levante

Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López marcaron un gol cada uno, mientras Barcelona puso fin a una racha de dos derrotas para volver a colocarse por delante del Madrid, que perdió el sábado 2-1 ante Osasuna.

Barcelona se colocó un punto por delante de Madrid, que había ganado ocho partidos seguidos en la liga antes de caer ante Osasuna.

"Sabemos que no es fácil volver a empezar a ganar después de dos derrotas, pero el equipo dio una muy buena respuesta", dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick.

Barcelona venía de perder 2-1 ante el Girona en la liga y de una derrota 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

"Era importante ganar y sumar tres puntos otra vez", afirmó el defensa del Barcelona João Cancelo. "El fútbol te da estas oportunidades para recuperarte y eso es lo que hicimos hoy, volviendo a jugar bien después de dos malos partidos".

Barcelona solo había mantenido su portería a cero una vez en sus seis partidos anteriores en todas las competiciones.

Detalles del partido y actuación de jugadores clave

Bernal anotó desde corta distancia a los cuatro minutos de partido en el estadio Camp Nou. El jugador de 18 años había marcado su primer gol con el primer equipo hace dos jornadas, en una victoria sobre el Mallorca.

"Tuvieron una ocasión temprana, pero mi gol nos ayudó a asentarnos y a ganar confianza", dijo Bernal.

De Jong amplió la ventaja desde dentro del área a los 32 minutos y López sentenció la victoria con un precioso disparo de larga distancia al 81, con el balón rebotando en el poste antes de entrar en la red.

El portero australiano del Levante, Mathew Ryan, evitó que Barcelona marcara el cuarto con un par de atajadas extraordinarias consecutivas en los minutos finales: primero a un cabezazo de Raphinha y luego a un remate a quemarropa de López tras el rebote.

Fue la cuarta derrota consecutiva del Levante, que se ubica en el 19mo puesto. Está un punto por encima del colista Oviedo, que tiene un partido pendiente.

Levante solo tiene una victoria en sus últimos ocho encuentros.

Pedri ingresó al partido en el minuto 66 para volver a la actividad casi un mes después de un periodo de baja por lesión.

La 100ma victoria de Yamal

Lamine Yamal celebró su 100ma victoria con el Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar esa marca en partidos oficiales con el club.

Los 139 partidos del Yamal, de 18 años, incluyen 16 empates y 23 derrotas.

Flick restó importancia a la aparente decepción de Yamal por ser sustituido en los minutos finales.

Otros resultados

El Villarreal, tercero y próximo rival liguero del Barcelona, restableció una ventaja de tres puntos sobre el Atlético de Madrid, cuarto, al remontar para vencer 2-1 al Valencia en casa. El Atlético venció 4-2 al Espanyol, séptimo, en casa el sábado.

El Celta de Vigo, sexto, derrotó 2-0 en casa al Mallorca, amenazado por el descenso, con el veterano delantero Iago Aspas marcando en los minutos 85 y 90. El Celta no había ganado en cuatro partidos seguidos de liga. El Mallorca ha perdido seis de sus últimos ocho partidos.

Sevilla ganó 1-0 en casa del Getafe, que jugó con 10 hombres, para lograr su segunda victoria en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

Djibril Sow marcó el gol de la victoria para los visitantes en el minuto 64. El Getafe jugó con un hombre menos desde el 26 tras una tarjeta roja directa a Djene Dakonam.

El resultado dejó al Sevilla en el 11mo lugar, inmediatamente por encima del Getafe.