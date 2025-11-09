Barcelona se impone al Celta de Vigo con un hat-trick de Lewandowski

MADRID (AP) — Robert Lewandowski consiguió un hat-trick para ayudar al Barcelona a ganar terreno al Real Madrid en La Liga española el domingo.

Después de que el Madrid fuera contenido por el Rayo Vallecano con un empate 0-0 — su segundo tropiezo consecutivo tras la derrota en la Liga de Campeones ante el Liverpool — Lewandowski y Lamine Yamal lideraron al Barcelona a una victoria 4-2 en el Celta de Vigo, acercando al club catalán a tres puntos del liderato.

El Villarreal, que ganó 2-0 al Espanyol el sábado para su tercera victoria consecutiva en La Liga, se mantuvo en tercer lugar, a cinco puntos del Madrid. El Atlético de Madrid, que venció 3-1 al Levante en casa el sábado, estaba cuarto, a seis puntos del liderato.

Las dificultades ofensivas del Barcelona continuaron — ha concedido 16 goles en sus últimos ocho partidos y no ha mantenido su portería a cero desde septiembre — pero el ataque volvió a asegurar la victoria del equipo como visitante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El resultado detuvo la racha de cinco victorias consecutivas del Celta en todos los torneos.

Fue una primera mitad frenética en Vigo, con el Celta remontando dos veces tras los goles de Lewandowski. Yamal adelantó a los visitantes en el tiempo de descuento de la primera mitad, y Lewandowski selló la victoria a los 73 minutos.

Lewandowski, quien se ha perdido tiempo de juego esta temporada debido a una lesión, no había marcado para el Barcelona desde septiembre en una victoria de liga contra la Real Sociedad.

Sergio Carreira y Borja Iglesias anotaron para el Celta.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras recibir una segunda tarjeta amarilla.

´Esto es el Madrid´

El ataque del Madrid sufrió y volvió a quedarse sin marcar tras haber encontrado la red en todos los partidos de esta temporada hasta la derrota 1-0 en Liverpool el martes.

"Sabemos donde estamos" , señaló el técnico madridista Xabi Alonso. "Hay que saber equilibrar los momentos buenos y los malos . Es una temporada larga . Las exigencias son enormes, pero podemos afrontarlas y nos estamos preparando para ellas."

El Madrid había ganado 13 de sus 15 partidos en todas las competiciones esta temporada, con los reveses contra Liverpool y el Atlético de Madrid, un 5-2 por La Liga en septiembre.

Alonso insistió que el trajín de La Liga es "partido a partido" para su equipo.

"Tras Anfield, que quedó atrás, hoy fue uno de esos partidos que es un poco difícil para llevarnos al nivel que queremos estar ", dijo Alonso . "En la segunda parte pudo pasar de todo. No lo achaco a los picos emocionales. Queremos ser muy estables en nuestra preparación y en nuestra mentalidad , porque sabemos que la liga es partido a partido."

Alonso manifestó que su principal preocupación es asegurarse de que el equipo siga mejorando y "haciendo una autocrítica positiva".

"Esto es el Madrid, sabemos dónde estamos", añadió. "Todavía es noviembre, queda mucho camino por recorrer. Hay que tener exigencia y también mesura".

El Rayo, 12do en la tabla, venía de perder 4-0 en el feudo de Villarreal en su anterior partido liguero, pero había salido victorioso en compromisos de la Liga Europa y la Copa del Rey.

Otros resultados

El Athletic Bilbao, que marcha séptimo, rompió una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Venció al Oviedo 1-0 gracias al gol de Nico Williams a los 25 minutos. El atacante desairó a tres defensores por la banda izquierda antes de disparar al arco casi sin ángulo.

Fue el sexto partido consecutivo sin victoria para el recién ascendido Oviedo, que se hundió en el fondo de la tabla.

Vedat Muriqi anotó un gol en la primera mitad para que Mallorca derrotase 1-0 a Getafe, el octavo en la clasificación. La racha sin victorias de Valencia en la liga llegó a siete partidos tras empatar en casa 1-1 con el quinto clasificado Real Betis. Valencia, en el 17mo puesto, igualó con un gol de Luis Rioja a los 82 minutos.