Barcelona se retira de la Superliga Europea, Real Madrid continúa

Barcelona se ha convertido en el último club de fútbol en cortar lazos con la propuesta de la Superliga Europea.

Barcelona, junto con el Real Madrid, en un momento había estado liderando la lucha para poner en marcha una competencia rival a la Liga de Campeones. Pero en un breve comunicado el sábado, Barcelona confirmó oficialmente que ya no formaría parte del controvertido proyecto, que provocó una indignación generalizada entre los aficionados cuando se anunció por primera vez en 2021.

"El FC Barcelona anuncia que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes involucrados su retirada del proyecto de la Superliga Europea", dijo el cinco veces ganador de la Liga de Campeones.

Eso deja al Madrid apoyando la Superliga, que fue rebautizada como la Unify League en 2024.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los planes originales para la Superliga vieron a 12 de los clubes más históricos de Europa anunciar planes para crear un nuevo torneo de élite de 20 equipos.

Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Juventus, AC Milan e Inter de Milán formaban parte del grupo original de ruptura.

Las propuestas habrían visto a 15 clubes principales protegidos del descenso y habrían reemplazado efectivamente a la Liga de Campeones, el torneo de clubes de élite de Europa. También habría tenido el potencial de impactar las ligas nacionales dado el acceso garantizado de los equipos independientemente de su éxito en las competiciones nacionales.

Ante la protesta pública, la mayoría de los clubes se retiraron rápidamente. Madrid y Barcelona habían sido los dos últimos en apoyar públicamente una ruptura después de que, otro rezagado, la Juventus, se retirara en 2023.

Más tarde ese año, el tribunal superior de la Unión Europea dictaminó que los organismos rectores del fútbol, UEFA y FIFA, actuaron en contra de la ley de competencia de la UE al bloquear los planes para una liga de ruptura. Pero a pesar de que el promotor de la Superliga con sede en Madrid, A22 Sports Management, reveló planes para una competencia revisada, la retirada de Barcelona es otro golpe a sus esperanzas de crear un rival para la Liga de Campeones.