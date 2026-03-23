Barcelona vence a Rayo Vallecano

BARCELONA.- Con un cabezazo de Ronald Araújo, el Barcelona derrotó el domingo 1-0 al Rayo Vallecano para ampliar su ventaja en la cima de La Liga española.

El uruguayo Araújo marcó de cabeza tras un córner el gol de la victoria a los 24 minutos en el Camp Nou, y la destacada actuación Joan García, el arquero del Barça, confirmó por qué es probable que dispute el próximo Mundial con España.

"Sufriendo algo más de lo que nos hubiera gustado, pero hemos ganado", dijo García. "Teníamos claro que teníamos que ganar, y lo que hagan los demás no depende de nosotros".

Araújo se elevó por encima de su marcador y anotó tras un saque de esquina de João Cancelo al segundo palo.

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Raphinha estuvo cerca en tres ocasiones de marcar también para los locales en la primera parte. El atacante brasileño remató desviado en un contragolpe, obligó al portero argentino Augusto Batalla a desviar un disparo por encima del travesaño y estrelló el balón en la madera poco después del gol de Araújo.

García detuvo un disparo de Carlos Martín en el primer minuto del partido, bloqueó un cabezazo de Unai López al inicio de la segunda mitad y, en los instantes finales, rozó lo justo un remate raso de Jorge de Frutos para enviarlo fuera.

"Para esto le fichamos", dijo el entrenador Hansi Flick sobre García, por quien el Barcelona pagó al rival de la ciudad Espanyol 25 millones de euros (ahora 28,9 millones de dólares) el verano pasado. "Sé lo importante que es. Su actuación de hoy es increíble y estoy feliz de que haya recibido la llamada de la selección. Creo que se lo merece".

García fue incluido el viernes por primera vez en la convocatoria de España, de cara a dos partidos amistosos que servirán como preparación para el Mundial de este verano.