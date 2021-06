Barovero quiere ser protagonista con Atl. de San Luis

Para el portero Marcelo Barovero fue sin duda una gran experiencia el poder jugar en Europa, pero ante la situación que se vive actualmente en el mundo, analizó la posibilidad de regresar al futbol mexicano y se presentó la oportunidad con el Atlético de San Luis, de estar nuevamente en un ambiente que conoce y el proyecto que le presentó el cuadro potosino es muy atractivo.

"Todo lo que ha pasado en la última temporada, primero ya no se puede cambiar, y de aquí en adelante hay que pensar en modificar o cambiar el pensamiento de existe, hoy por hoy, hay que apuntar a ir construyendo en cada partido un buen juego, que la gente se sienta identificada. Sabemos que hay una afición que apoya mucho, que tenemos que estar a la altura y tratar de sumar victorias, por lo que nosotros estamos trabajando para lograrlo por lo que esta es una buena oportunidad de darle vuelta a la página", comentó el nuevo refuerzo potosino.

En cuanto a su sentir de estar en el cuadro tunero, Marcelo mencionó: "Me gustaría ser protagonista junto con todo el equipo, en lo personal, ya no tener tantos cambios de equipo, y buscar que, dentro de seis meses o un año, ver la evolución del club, que los jóvenes aprovechen esta oportunidad que tienen aquí, y uno seguir compitiendo, lo que más disfrutar es

regresar a la cancha y esperando que con público, que se ha extrañado mucho".

Se le pregunto a Marcelo sobre la situación que vive actualmente su ex compañero Rogelio Funes Mori a lo que Barovero mencionó: "Me pone muy contento por él, ya platicamos en su momento, no se lo merece o no, pero las condiciones las tienes, y espero que le pueda dar mucho a la Selección Mexicana, aprecia mucho a este país y lo va a dejar todo, ojalá y que tenga suerte, porque la suerte que tenga él, va a repercutir en la Selección".

Y en cuanto a sus objetivos personales con el Atlético de San Luis, mencionó: "Colaborar, ser protagonista, hacerme cargo de la parte que me toca como referente, apoyar a los jóvenes, y en definitiva hacer un gran grupo, hacer un equipo con el cual la gente se siente identificada, y realizar un buen trabajo con el objetivo de estar en la liguilla".

Por último el flamante refuerzo del Atlético de San Luis concluyó: "En cuanto a la adaptación vamos bien, es un país que ya conozco, en cuanto a si ya platiqué con la dirigencia, sí ya lo hice y todo lo que he expresado es lo que hemos conversado, que esto es un proyecto, con el cuerpo técnico, hemos platicado poco, y con el grupo tengo un entrenamiento, por lo que ya nos iremos conociendo y como hacerle creer a la gente en el equipo, yo creo que partido a partido, procurar que cada fin de semana, se vayan a su casa con alegría la mayor parte de las veces".