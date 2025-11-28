Barranquilla y Santa Cruz de la Sierra serán Sedes de Finales de Copa Sudamericana en 2026 y 2027
La CONMEBOL elige por primera vez a Barranquilla y Santa Cruz de la Sierra como sedes de las finales de la Copa Sudamericana en 2026 y 2027.
BUENOS AIRES (AP) — Barranquilla, Colombia y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia fueron confirmados como sedes de las finales de la Copa Sudamericana en 2026 y 2027, respectivamente.
La CONMEBOL destacó durante el anuncio del viernes que ambas ciudades tendrán el honor por primera vez de albergar el partido por el título del segundo torneo en importancia de Sudamérica.
"Ambas designaciones representan un reconocimiento al compromiso de estas ciudades con el desarrollo del fútbol sudamericano y abrirán las puertas a experiencias únicas para los aficionados, las comunidades locales y los clubes protagonistas", indicó la entidad en un comunicado.
Los estadios en los que se disputarán ambas finales serán anunciados próximamente.
La selección de Colombia suele jugar de local de las eliminatorias sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
Santa Cruz de la Sierra había sido designada para organizar la final de la Sudamericana de este año, pero finalmente fue trasladada a Asunción del Paraguay por demoras en las obras de remodelación en el estadio boliviano "Tahuichi" Ramón Aguilera que exigía la CONMEBOL.
Lanús de Argentina se consagró campeón de la Sudamericana 2025 al vencer al Atlético Mineiro de Brasil 5-4 en serie de penales el pasado sábado en la final que se disputó en el estadio paraguayo Defensores del Chaco.
