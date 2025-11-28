Auto derriba postes de luz y termina volcado

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a Rioverde, chocó de manera aparatosa contra dos postes de alumbrado público para la luego volcarse quedando con las llantas hacia arriba, por suerte el conductor salió ileso aunque sí se llevó su buen susto.

El hecho tuvo lugar la tarde de este jueves, cuando el automóvil Nissan March de color blanco, se desplazaba por la mencionada carretera, en dirección al distribuidor Juárez.

Fue en el tramo del puente de Quintas de la Hacienda y la colonia Primero de Mayo, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha y de esta forma chocó contra dos postes metálicos de alumbrado público, a los que derribó desde la base para posteriormente volcarse quedando sobre su toldo fuera de la zona de rodamiento.

Luego del percance, al sitio llegaron los paramédicos para atendier al conductor, el cual por suerte no presentaba lesiones graves y al parecer no requería ser llevado a un hospital, aunque sí se llevó su buen susto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del accidente y el carro fue llevado a una pensión mientras para que el conductor o propietario responda por los daños causados a los postes.