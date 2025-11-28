Fallece motociclista arrollado en SNM

Un motociclista perdió la vida luego de ser arrollado por otro vehículo en la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, próximo a la avenida Salk, en el hecho sufrió múltiples lesiones y quedó tirado sobre la superficie de rodamiento.

El accidente tuvo lugar cerca de las once de la noche del miércoles en que el ahora occiso se desplazaba por la lateral de la transitada avenida, en dirección del distribuidor Juárez hacia la avenida Juárez.

Al aproximarse al puente de la avenida Salk, fue arrollado por un vehículo de considerables dimensiones, cuyo conductor luego del hecho continuó con su marcha para darse a la fuga con rumbo desconocido.

El motociclista quedó tirado y algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia pero cuando los paramédicos lo revisaron determinaron que ya había perdido la vida, la motocicleta al parecer fue arrastrada ya que estaba a una distancia considerable.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente mientras que personal de la Vicefiscalía Científica realizó el levantamiento del cuerpo para enviarlo al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, una vez que lo reclamen.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició las indagatorias para dar con el paradero del otro conductor y proceder en su contra de acuerdo a la ley.