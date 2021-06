Barty, la número uno, se retira lesionada en segunda ronda de Roland Garros

PARÍS (EFE).- La australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo y ganadora de Roland Garros en 2019, abandonó este jueves su duelo de segunda ronda, por problemas físicos, cuando perdía contra la polaca Magda Linette por 6-1 y 2-2.



Barty, de 25 años, era una de las máximas favoritas a la victoria final, pero no levantará el trofeo un año después de haber estado ausente en París por la pandemia. Su retirada no hace peligrar su número uno, ya que sus principales rivales, la japonesa Naomi Osaka y la rumana Simona Halep, no están en el cuadro de París.

La tenista australiana cedió con contundencia el primer set ante la 45 del ránking y, enseguida, comenzó a sentir molestias en una pierna y en la espalda, y tuvo que retirarse cuando se habían disputado 48 minutos de partido en la pista central de París.

La australiana llegaba en buena forma a Roland Garros, con los títulos de Melbourne, Miami y Stuttgart y la final de Madrid.

"Me ha roto el corazón", aseguró Barty, y explicó que sintió un problema físico el pasado sábado y no quiso dar muchos detalles sobre la naturaleza de la lesión.

"Lo único que puedo decir es que me molesta para el saque", señaló, y consideró "milagroso" haber podido disputar la primera ronda, en la que se impuso a la estadounidense Bernarda Pera en tres sets.

Barty aseguró que con su equipo iniciaron "una carrera contrarreloj" para recuperarse lo antes posible, pero que durante el partido "no solo no iba mejor, incluso empeoraba".

"Es una pena porque mi temporada sobre tierra batida estaba siendo muy buena (...) Es una decepción que acabe así", dijo.

La australiana destacó que trató de mantenerse en el partido, pero "desde el primer partido era una lucha contra el dolor y ha sido ya demasiado".

"Seguir habría sido arriesgado. No ha sido una decisión fácil pero era la que había que tomar", comentó.

Linette, de 29 años, jugará por un puesto en octavos de final contra la turca Ons Jabeur, que se deshizo de la australiana Astra Sharma, invitada por los organizadores, por 6-2 y 6-4.