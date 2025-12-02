Bayer Leverkusen elimina al Borussia Dortmund de la Copa de Alemania

BERLÍN (AP) — El gol de Ibrahim Maza en la primera mitad fue suficiente para que el Bayer Leverkusen eliminara al Borussia Dortmund de la Copa de Alemania, al superarlo el martes por 1-0 en su encuentro de tercera ronda.

Maza anotó a los 34 minutos, después de una jugada colectiva desde atrás. El español Álex Grimaldo asistió al delantero argelino de 20 años, y aunque Waldemar Anton bloqueó el primer tiro de Maza, un segundo tiro combado venció a ése y a otro defensor del Dortmund.

A Martin Terrier del Leverkusen le anularon un gol por fuera de juego tras una revisión del VAR en la segunda mitad.

Karim Adeyemi tuvo dos buenas oportunidades para el dominante Dortmund antes del descanso, y los aficionados pensaron que había anotado en el tiempo de descuento. En realidad, remeció por fuera la red lateral con su cabezazo desde un ángulo muy cerrado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Teníamos una cuenta pendiente", afirmó Maza, en referencia a la victoria obtenida el sábado por el Dortmund en la cancha de Leverkusen en la Bundesliga.

El antiguo equipo de Maza, Hertha Berlín, disfrutó de una goleada de 6-1 sobre su rival de segunda división Kaiserslautern, el finalista derrotado en 2024, para extender su racha de victorias a siete en todas las competiciones. El gol que concedió fue el primero desde su última derrota, por 3-2 en el campo de Bochum el 18 de octubre.

Kennet Eichhorn, joven de 16 años, anotó por el Hertha, convirtiéndose en el goleador más joven del club.

Louis Oppie anotó el gol de la victoria para el St. Pauli —que ha perdido sus últimos nueve partidos de la Bundesliga— para vencer 2-1 al Borussia Mönchengladbach como visitante.

Christoph Baumgartner anotó dos veces para que Leipzig, campeón de 2022 y 2023, lograra una victoria de 3-1 en casa sobre el Magdeburgo de segunda división.

Los aficionados en todos los partidos permanecieron en silencio durante los primeros 12 minutos nuevamente para protestar contra las propuestas del gobierno alemán, de aumentar las medidas de seguridad alrededor de los partidos. Los cambios propuestos incluyen boletos personalizados, mayor vigilancia, la implementación de un software de reconocimiento facial y prohibiciones centralizadas en los estadios para los hinchas considerados problemáticos.

Las propuestas se discutirían en una conferencia de tres días del ministerio del interior a partir de este miércoles.

El Bayern Múnich y el campeón defensor Stuttgart juegan este miércoles, en las canchas de Union Berlín y Bochum, respectivamente.