Bayern empata ante Leverkusen

BERLÍN.- Bayern Múnich remontó y terminó el partido con nueve jugadores en un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen el sábado, con el regreso de Harry Kane a la acción tras una lesión, mientras Borussia Dortmund recortó a nueve puntos la ventaja de Bayern en la Bundesliga.

Luis Díaz, quien marcó el gol del empate tras la apertura de Aleix García, fue expulsado en el minuto 84 por una segunda tarjeta amarilla por simular . Nicolas Jackson, titular con Kane en el banquillo, recibió una tarjeta roja directa por una mala entrada en el minuto 42.

El entrenador de Bayern, Vincent Kompany, y sus jugadores criticaron duramente la decisión de expulsar a Díaz, y el árbitro Christian Dingert admitió después del partido que no fue la decisión correcta tras ver una repetición, en declaraciones a la cadena Sky Sport.

Leverkusen se puso en ventaja en el minuto seis después de que el extremo germano-estadounidense de 18 años Montrell Culbreath le robó el balón a Díaz y se lo cedió a Patrik Schick, quien habilitó a García al borde del área. El mediocampista definió con un disparo desviado.

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Los locales defendieron bien para contener los intentos de Bayern de reaccionar, y la frustración se hizo evidente cuando Jackson fue expulsado antes del descanso por una entrada tardía sobre Martin Terrier.

Bayern jugó con el tercer arquero, Sven Ulreich, porque Manuel Neuer presentó una molestia en la pantorrilla y el suplente Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en la victoria 6-1 sobre Atalanta a mitad de semana en la Liga de Campeones. Ulreich evitó un remate de Schick en un mano a mano al cumplirse la hora de juego, justo antes de que ingresara Harry Kane.

De regreso tras una lesión en la pantorrilla, Kane jugó por primera vez desde el 28 de febrero después de anotar ocho goles en sus últimos cuatro partidos de Bundesliga. Envió el balón a la red con el arco vacío en el minuto 62, pero el tanto fue anulado por bloquear con una mano el despeje del arquero en la jugada previa.

Díaz igualó en el 69 con un remate rasante tras una asistencia precisa de Michael Olise. Más tarde, el extremo colombiano recibió una segunda amarilla por simular y Bayern se quedó con nueve hombres con seis minutos por jugar. Los locales no pudieron llevarse la victoria pese a apretar hasta el final, ya que a Jonas Hofmann le anularon un gol en lo profundo del tiempo añadido.