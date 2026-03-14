Joven en moto pierde la vida en accidente

Un joven motociclista perdió la vida en un accidente registrado en la colonia Azaleas, en donde chocó contra un automóvil causándose fuertes lesiones y cuando llegaron los socorristas a prestarle ayuda ya había fallecido.

Según los hechos, el motociclista de nombre Emmanuel de 18 años de edad, circulaba por la Avenida de los Pinos en dirección a la carretera a Rioverde, en la mencionada colonia, y al llegar a la calle de Seguridad Social se impactó contra un automóvil Chevrolet Chevy que aparentemente se le atravesó.

Por el fuerte golpe, el infortunado motociclista voló por los aires y quedó tendido junto a la banqueta en la Avenida de los Pinos, algunos testigos pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos, que al revisarlo determinaron que había perdido la vida a causa de los golpes que presentaba.

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad acudieron al lugar del accidente y pudieron detener al conductor del automóvil, al que pusieron a disposición del Ministerio Público por homicidio culposo.

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Los agentes se presentaron en la Avenida de los Pinos, donde se reportó el accidente vial, en el cual tuvieron contacto con un individuo que aparentemente, y de acuerdo con señalamientos de testigos, habría provocado el hecho.

Los policías soledenses se acercaron con el sujeto y, después de varios minutos de diálogo se identificó como Juan "N" de 63 años, a quien le informaron que sería detenido por su presunta participación en un hecho de tránsito.

En el lugar también se aseguró el automóvil Chevrolet Chevy Monza de color café, así como una la motocicleta marca Bajaj Pulsar 250 de color negro donde viajaba el ahora occiso.

El arrestado y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde continuarán con el proceso respectivo.