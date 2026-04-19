Bayern Múnich celebra su 35º título alemán con gol de Kane

De la mano de otro gol de Harry Kane, Bayern Múnich certificó otro título de la Bundesliga al imponerse el domingo con facilidad 4-2 ante Stuttgart, proclamándose campeón cuando restan cuatro fechas por disputar.

Detalles del partido y goles clave

Kane, el máximo artillero de la liga alemana, anotó su 32do del campeonato tras ingresar como suplente en el segundo tiempo. El Bayern pudo haber ganado con un marcador mucho más abultada ante la desbordada defensa de Stuttgart.

La victoria dejó al Bayern con una ventaja inalcanzable de 15 puntos sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado en la liga alemana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se trata del 35to campeonato alemán del Bayern, ampliando su récord, incluido el primero en 1932. Todos los demás títulos llegaron después de la creación de la Bundesliga en 1963.

Stuttgart se adelantó en el marcador mediante el gol de Chris Führich a los 21 minutos, pero Raphaël Guerreiro, Nicolas Jackson y Alphonso Davies respondieron por Bayern al anotar en un lapso de seis minutos en la primera mitad.

El jugador español Chema marcó un espectacular segundo gol para Stuttgart a los 88.

Reacciones y contexto institucional

Festejo contenido

Los jugadores del Bayern se alinearon frente a los aficionados, pero se evitaron las tradicionales duchas de cerveza que suelen acompañar los títulos de liga.

La Bundesliga es apenas el primero de un posible triplete de trofeos del Bayern esta temporada. El gigante bávaro visitará al Bayer Leverkusen para su semifinal de la Copa de Alemania el miércoles, y luego afronta una semifinal de la Liga de Campeones a doble partido contra el reinante monarca Paris Saint-Germain.

"No es —esperemos que no— el último título porque sin duda ganaremos nuestro cuarto campeonato alemán consecutivo con el equipo femenino, y estamos en la final de copa con las mujeres", dijo Herbert Hainer, el presidente del Bayern. "Y espero que podamos resolverlo todo el miércoles para que luego podamos viajar a Berlín (para la final de copa) con los hombres".

El ambiente fue apagado al inicio del partido. Se informó de un enfrentamiento entre aficionados de ambos clubes antes del encuentro, lo que hizo que algunos se lo perdieran por completo.

El técnico Vincent Kompany rotó en el Bayern, con ocho cambios respecto del equipo que inició ante el Real Madrid en la Liga de Campeones el miércoles. El arquero Manuel Neuer, Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Aleksandar Pavlovic arrancaron en el banquillo.

Serge Gnabry quedó fuera por una lesión muscular sufrida en el entrenamiento del día anterior.

"Muy mala suerte, al patear un penal o algo así", comentó Kompany.

Jamal Musiala, de 23 años, se convirtió en el segundo jugador más joven del Bayern en alcanzar 150 partidos en la Bundesliga, detrás de Uli Hoeness, que era 11 días menor, según el proveedor de estadísticas Opta.

Führich abrió el marcador con un remate al ángulo lejano tras ser habilitado por Bilal El Khannouss.

Musiala superó a dos defensores por la izquierda antes de centrar para el toque a la red de Guerreiro a los 31.

El colombiano Luis Díaz, con generosidad, asistió a Nicolas Jackson para el segundo del Bayern después de que un error de Finn Jeltsch dejara a tres atacantes frente a un solitario defensor de Stuttgart.

Cuatro minutos después, el canadiense Alphonso Davies hizo el tercer gol con un disparo desviado.

Kompany sustituyó a Musiala y Díaz en el descanso por Olise y Kane.

El gol de Kane —su 51ro de la temporada en todas las competiciones con el Bayern— estiró el récord del equipo de tantos en una temporada de la Bundesliga a 109. La marca anterior, establecida por el Bayern de 1971-72 con Franz Beckenbauer y Gerd Müller, era de 101 goles.

Otros resultados y situación en la Bundesliga

Nadiem Amiri convirtió un penal con el último toque del partido para darle a Mainz un empate 1-1 de visita a Borussia Mönchengladbach, resultado que dejó al equipo local apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Dos disparos desviados le dieron a Friburgo, semifinalista de la Liga Europa, una victoria 2-1 sobre el colista Heidenheim.

Heidenheim quedó siete puntos detrás de St. Pauli y del puesto de repechaje por el descenso, con cuatro jornadas por disputar. Heidenheim recibe a St. Pauli el próximo fin de semana.