Bayern Munich y la colosal diferencia de plantilla con Tigres

Siempre que se habla de Tigres, en la Liga MX, se habla de que es uno de los clubes más poderosos no solo en el aspecto futbolístico, sino también en el monetario.

Cemex, Cementos Mexicanos es la empresa que regentea al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, le ha invertido mucho y bien en la plantilla que está tasada en 71.8 millones de dólares, la cuarta más cara de México.

Pero, al compararla con la de su rival en la final del Mundial de Clubes, el Bayern Múnich de Alemania, solo queda decir.... Pobres Tigres. El valor de la plantilla de los bávaros es catorce veces mayor que la de los norteños, pues ésta tiene un costo de 1,064 millones de dólares.

La diferencia entre estos equipos es de 992.2 millones de dólares. La plantilla del Bayern Múnich es la tercera más cara del mundo, solo por debajo del Liverpool: 1,345 millones de dólares y del Manchester City: 1,207millones.

Línea por línea

En la comparación de línea por línea, las diferencias se marcan aún más.

Portería:

Manuel Neuer: 21.7.

Nahuel Guzmán: 2.4

Diferencia a favor de Neuer: 19.3 millones de dólares.



Defensa:

B. Pavard: 54.4. J. Boateng: 14.5. D. Alaba: 65. A. Davis: 96: 229.9

L. Rodríguez: 3.6. D. Reyes: 1.9. C. Salcedo: 6. J. Dueñas: 2.4: 13.9

Diferencia a favor del Bayern Múnich: 216 millones de dólares.

Media defensiva:

M. Roca: 19.3. J. Kimmich: 102.8: 127.5

G. Pizarro: 6. R. Carioca: 4.2: 10.2

Diferencia a favor del Bayern: 117.3 millones de dólares.



Atacantes:

S. Gnabry: 90. T. Müller: 42.3 K. Coman:. 48.3: 180.6

L. Quiñones: 4.2. J. Aquino: 3.6 C. González: 6.3: 14.1

Diferencia a favor del Bayern: 166.5 millones de dólares

ESTRELLA

R. Lewandowski: 72.5.

A.P. Gignac:. 2.6

Diferencia a favor de Lewandowski: 69.9 millones de dólares.

MÁS BARATO

Tigres. Miguel Ortega: 241 mil dólares.

Bayern Múnich. Ron Hoffmann:. 604 mil dólares.

MÁS CARO

Tigres. Leo Fernández: 9 millones de dólares.

Bayern Múnich: Serge Gnabry: 90 millones de dólares.

¿Qué dicen las apuestas?

Los Tigres enfrentan al Bayern Munich con la anticipación de sorprender y quedarse con el trofeo del Mundial de Clubes, dispuestos a contradecir a las casas de apuesta.

En los momios, los bávaros son amplios favoritos para coronarse este jueves (-400), mientras que por cada 100 pesos que le metas al triunfo regiomontano, recibes 800.

De acuerdo con las cifras, el Bayern Munich tiene el 78 por ciento de posibilidades de ganar, por apenas el siete de los Tigres.

Además, tampoco anticipan que los regiomontanos le marquen al campeón de la Champions League, ya que por un gol a favor de los felinos, recibes 400 pesos por cada 100. Mientras que el Bayern Munich debe anotar tres o más para tener una ganancia.

Los cartones de 1-0 y 3-0 (favor el Bayern Munich) son los que menor pagan, mientras que el 1-3 para el representante de la Concacaf tienes 12 mil 500 pesos en ganancias.

El silbatazo inicial se realizará a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México) de este jueves en el estadio Qatar Foundation.