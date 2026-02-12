Bayern vuelve a semis en la Copa alemana

MUNICH.- Harry Kane volvió a marcar y el Bayern Múnich avanzó a las semifinales de la Copa de Alemania por primera vez en seis años al vencer el miércoles 2-0 al RB Leipzig.

El Bayern superó por 6-0 y 5-1 al Leipzig en la Bundesliga esta temporada, pero esta vez solo logró abrir el marcador a mitad de la segunda parte, con goles de Kane y el colombiano Luis Díaz con apenas tres minutos de diferencia.

Kane anotó su sexto tanto en la copa con un penal que engañó al arquero Maarten Vandevoordt a los 64 minutos. Luego Díaz aprovechó un pase filtrado de Michael Olise para ampliar la ventaja, al vencer a Vandevoordt en un mano a mano. El Bayern ha ganado 20 veces la Copa, pero la última vez que levantó este trofeo fue en la temporada 2019-20 y no había regresado a las semifinales desde entonces.

El campeón defensor Stuttgart, Bayer Leverkusen y Freiburg ya avanzaron a las semifinales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí