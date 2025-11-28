Bears Chicago derrota a Eagles Filadelfia en la NFL

FILADELFIA (AP) — Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown, D´Andre Swift añadió 125 yardas por la misma vía y otra anotación, y los Bears de Chicago terminaron con 281 yardas por tierra para ganar su quinto partido consecutivo al superar 24-15 a los tambaleantes Eagles de Filadelfia el viernes por la noche.

Liderados por el entrenador novato Ben Johnson, los sorprendentes Bears (9-3) están solos en el primer lugar del Norte de la Conferencia Nacional de cara a un enfrentamiento el 7 de diciembre en Green Bay.

La temporada pasada, la derrota de los Bears en el Día de Acción de Gracias en Detroit llevó al despido del entrenador Matt Eberflus y fue su sexto revés consecutivo de lo que se convirtió en una racha de diez descalabros. Un año después, los Bears dominaron la línea defensiva de Filadelfia para una victoria relativamente fácil en la casa de los campeones del Super Bowl.

Los Eagles (8-4) aparentemente tenían la NFC Este asegurada hace dos semanas, solo para sufrir derrotas consecutivas que los hacen parecer poco como un contendiente al Super Bowl. Quizás aún sintiendo el golpe de convertir una ventaja de 21-0 en Dallas el domingo en una derrota de 24-21, la ofensiva de los Eagles mostró pocos signos de salir de su mal momento. Los frustrados fanáticos de Filadelfia pasaron el juego abucheando y pidiendo que el equipo despidiera al coordinador ofensivo Kevin Patullo.

La temporada de los Eagles ha dado tal giro que incluso el querido "tush push" los condenó en este partido.

Con los Eagles perdiendo 10-9 al final del tercer cuarto, Jalen Hurts perdió el balón en el "tush push" en lo profundo del territorio de Chicago y los Bears lo recuperaron.

Los Bears, que tienen un talento para ganar partidos por un margen estrecho, convirtieron el balón perdido en la jugada del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en la primera jugada y Caleb Williams, quien completó 17 de 36 para 154 yardas y un touchdown, completó un pase de siete yardas a Colston Loveland en cuarta oportunidad que extendió la serie.

Monangai corrió para un touchdown de cuatro yardas que puso el marcador 17-9 al inicio del cuarto, y Williams añadió el puntaje de seguridad con un pase de touchdown de 28 yardas a Cole Kmet para una ventaja de 24-9.

Los fanáticos que habían estado coreando "¡Despidan a Kevin!" comenzaron a dirigirse hacia las salidas, y los Eagles enfrentarán aún más preguntas sobre el lamentable estado de su ofensiva.

Jalen Hurts de Filadelfia lanzó para 230 yardas y un par de touchdowns al receptor descontento A.J. Brown, quien tuvo diez recepciones para 132 yardas. Saquon Barkley no pudo liberarse contra una de las peores defensivas contra la carrera en la NFL y terminó con 56 yardas por tierra.