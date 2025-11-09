Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York

CHICAGO (AP) — Caleb Williams lanzó un pase de touchdown y corrió para anotar el gol de la ventaja en el último cuarto, ayudando a los Bears de Chicago a vencer el domingo 24-20 a Jaxson Dart y los Giants de Nueva York.

Liderados por Williams, Chicago anotó los últimos 14 puntos después de que el gol de campo de 19 yardas de Younghoe Koo le diera a Nueva York una ventaja de 20-10 con 10:19 restantes. C.J. Gardner-Johnson logró dos capturas para los Bears (6-3), incluyendo una sobre Russell Wilson en una tercera oportunidad clave en el período final.

Williams impulsó la remontada con un pase de touchdown de dos yardas a Rome Odunze, dejando el marcador 20-17 con 3:56 restantes. Odunze terminó con seis recepciones para 86 yardas después de no haber recibido pases durante la victoria 47-42 del fin de semana pasado en Cincinnati.

Dart corrió para dos touchdowns para Nueva York en su cuarta derrota consecutiva. El novato se convirtió en el primer QB en la historia de la NFL con al menos un touchdown por carrera en cinco juegos consecutivos.

Terminó con 66 yardas en seis acarreos en la quinta derrota de Nueva York en seis juegos. Completó 19 de 29 pases para 242 yardas.