logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York

Caleb Williams y su actuación clave en la remontada de los Bears frente a los Giants.

Por AP

Noviembre 09, 2025 08:35 p.m.
A
Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York

CHICAGO (AP) — Caleb Williams lanzó un pase de touchdown y corrió para anotar el gol de la ventaja en el último cuarto, ayudando a los Bears de Chicago a vencer el domingo 24-20 a Jaxson Dart y los Giants de Nueva York.

Liderados por Williams, Chicago anotó los últimos 14 puntos después de que el gol de campo de 19 yardas de Younghoe Koo le diera a Nueva York una ventaja de 20-10 con 10:19 restantes. C.J. Gardner-Johnson logró dos capturas para los Bears (6-3), incluyendo una sobre Russell Wilson en una tercera oportunidad clave en el período final.

Williams impulsó la remontada con un pase de touchdown de dos yardas a Rome Odunze, dejando el marcador 20-17 con 3:56 restantes. Odunze terminó con seis recepciones para 86 yardas después de no haber recibido pases durante la victoria 47-42 del fin de semana pasado en Cincinnati.

Dart corrió para dos touchdowns para Nueva York en su cuarta derrota consecutiva. El novato se convirtió en el primer QB en la historia de la NFL con al menos un touchdown por carrera en cinco juegos consecutivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Terminó con 66 yardas en seis acarreos en la quinta derrota de Nueva York en seis juegos. Completó 19 de 29 pases para 242 yardas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York
Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York

Bears de Chicago remontan y vencen a los Giants de Nueva York

SLP

AP

Caleb Williams y su actuación clave en la remontada de los Bears frente a los Giants.

Patriots de Nueva Inglaterra triunfan sobre Buccaneers de Tampa Bay
Patriots de Nueva Inglaterra triunfan sobre Buccaneers de Tampa Bay

Patriots de Nueva Inglaterra triunfan sobre Buccaneers de Tampa Bay

SLP

AP

Mike Vrabel, en su primer año como entrenador de los Patriots, lidera una impresionante recuperación al vencer a los Buccaneers en un partido histórico de la NFL.

Guardiola celebra su victoria 716 ante Liverpool en la Premier League
Guardiola celebra su victoria 716 ante Liverpool en la Premier League

Guardiola celebra su victoria 716 ante Liverpool en la Premier League

SLP

AP

Liverpool sufre una nueva derrota ante un Manchester City imparable

Jonathan Taylor da victoria a Colts en partido histórico de la NFL en Berlín
Jonathan Taylor da victoria a Colts en partido histórico de la NFL en Berlín

Jonathan Taylor da victoria a Colts en partido histórico de la NFL en Berlín

SLP

AP

Colts ganan a Falcons en partido memorable de la NFL en Berlín con Jonathan Taylor como figura clave