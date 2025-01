‘Bebote’ sueña con ser campeón del mundo

México.- Santiago Giménez lo sueña y lo quiere hacer realidad. El delantero del Feyenoord no deja a un lado la ambición de poder ganar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana y desde su trinchera trabaja para acercarse a esa meta.

“Yo tengo un problema, bueno, no sé si es un problema o una desventaja, pero yo siempre veo muy allá. A mí me gusta creer en grande y yo siempre lo he dicho. A mí no me da cosa decirlo que voy a intentar ser campeón del mundo con la Selección Mexicana, ¿por qué no? Sí, se ve difícil, pero a mí me gusta creer en grande, después si no se da, no pasa nada, pero siempre intento o intentamos porque es un trabajo en equipo ver hacia el más allá”, dijo el atacante del cuadro de Rotterdam en entrevista con TNT Sports.

El ‘Bebote’ asegura que Javier Aguirre le está regresando una identidad al Tricolor, palabras que le hacen respaldar el trabajo del ‘Vasco’ en su tercera etapa como técnico nacional.

“Creo que van de la mano tanto la ilusión como la motivación, como el talento y creo que en este momento con el nuevo cuerpo técnico, creo que hemos regresado la identidad mexicana, la identidad que nosotros veíamos cuando éramos niños y veíamos a una Selección Mexicana ganándole a Brasil, ganándole a Francia, ganándole a Uruguay, y sinceramente sabíamos que en esos momentos, por ejemplo Francia tenía a todos jugando en Europa y México por ahí no, pero sacaban esa garra, esa ese extra, esos huevos, perdón la palabra, lo que tú quieras llamarle lo sacaban y creo que eso nos ha faltado un poco en los últimos años en la Selección Mexicana, pero ahora con este nuevo técnico nos está regresando esa identidad de que, si le quieres ganar a México nos va a sacar muerto de la cancha porque vamos a correr a por todas y así es”.

PARA SANTIAGO GIMÉNEZ, ¿QUIÉN ES EL MEJOR JUGADOR MEXICANO DE LA HISTORIA?

En palabras de Santi Giménez, tanto Hugo Sánchez como Rafael Márquez son los dos mejores jugadores mexicanos en la historia.

“Yo creo que está entre Hugo Sánchez y Rafa Márquez; uno del Real Madrid y uno del Barcelona”, aseguró en dicha entrevista.