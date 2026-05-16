Bélgica convoca a Romelu Lukaku

BRUSELAS.- El empeño de Romelu Lukaku por recuperarse de sus lesiones parecen haber dado resultado: el delantero del Napoli fue incluido el viernes en la convocatoria de Bélgica para el Mundial.

Lukaku, el volante Kevin de Bruyne y el arquero Thibaut Courtois se aprestan a disputar su cuarta Copa del Mundo.

Lukaku suma 124 partidos con Bélgica, de Bruyne 117 y Courtois 107, lo que los convierte en algunos de los jugadores con más experiencia de cualquier selección en el Mundial.

Los tres están por detrás del mediocentro Axel Witsel, de 37 años, quien también se encamina a su cuarto torneo. Ha jugado 136 veces con la casaca belga.

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Lukaku lleva casi un año desde su último partido con Bélgica cuando anotó contra Gales en las eliminatorias mundialistas en junio. Las lesiones han limitado al delantero de 33 años a apenas cinco partidos de la Serie A con el Napoli esta temporada.

Fue convocado para los amistosos más recientes de Bélgica en marzo y abril, pero se bajó por su condición física.

El último partido de Courtois con la selección fue en octubre y quedó fuera de la convocatoria más reciente de Bélgica por una lesión pero ha sido una pieza clave del Real Madrid esta temporada.

Otros que aportan experiencia son dos delanteros de clubes de la Liga Premier inglesa: Leandro Trossard (Arsenal) y Jérémy Doku (Manchester City).

El entrenador Rudi Garcia no convocó a Nathan de Cat, un mediocampista de 17 años de Anderlecht que habría sido uno de los jugadores más jóvenes del Mundial. De Cat debutó con Bélgica en la victoria 5-2 sobre Estados Unidos en marzo. El delantero Lois Openda también se queda fuera tras pasar gran parte de los últimos meses en el banquillo de la Juventus.

Bélgica inicia su campaña mundialista en el Grupo G contra Egipto el 15 de junio, antes de enfrentar a Irán seis días después y a Nueva Zelanda el 27 de junio. Bélgica fue tercera en el Mundial de 2018, pero busca mejorar tras quedar eliminada en la fase de grupos en 2022.