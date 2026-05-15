BOSS abre su primera tienda en San Luis Potosí

La firma internacional BOSS abrió por primera vez sus puertas en San Luis Potosí, con una nueva tienda ubicada en Plaza San Luis, uno de los principales centros comerciales de la capital potosina.

La llegada de la marca representa un nuevo movimiento dentro del mercado local de moda y estilo de vida, en una ciudad que en los últimos años ha comenzado a atraer propuestas comerciales de mayor perfil y presencia internacional.

La nueva tienda ofrece prendas y accesorios enfocados en un estilo contemporáneo, discreto y sofisticado. Entre sus líneas destacan piezas de la temporada Summer 2026, además de colecciones especializadas para golf y tenis, la cápsula Country Pack y la colaboración Aston Martin x BOSS.

La oferta incluye sastrería, ropa casual, denim y accesorios, dirigida a consumidores que buscan una propuesta de vestir moderna y de inspiración internacional.

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La apertura contó con actividades para invitados especiales, música, activaciones y el tradicional corte de listón con el que se formalizó la llegada de la firma a la capital potosina.

Durante el evento, asistentes y visitantes de la plaza pudieron recorrer el nuevo espacio comercial y conocer parte de las colecciones que la marca impulsa actualmente a nivel internacional.

Con presencia en cientos de tiendas alrededor del mundo, la llegada de BOSS a San Luis Potosí refleja también el interés de marcas globales por ampliar su presencia en ciudades con crecimiento comercial y nuevos perfiles de consumo.