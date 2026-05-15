A 9 años del asesinato del periodista Javier Valdez

CULIACÁN, Sin., mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La viuda de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario

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en esta ciudad,, dijo que no va a cesar en sude que este crimen no quede impune, aun cuando el tema de ladel"El Minilic", es algo que no les interesa a lasEn el acto dea la memoria del periodista, en el que se depositaron ofrendas florales ante sulevantado a un costado de la, su viuda consideró que no se tienen, ya que no se ha concretado ladel, el cual está detenido.La viuda de Valdez Cárdenas externó que, por la compleja situación que priva en el país en estos momentos, considera que lassiempre tienen, por lo que "elno es algo que les interese concluir y cerrar".indicó que suno va a cesar en suporque este crimen no quede en la impunidad y se lleve ante losa López Serrano, para que responda por el asesinato de Javier Valdez Cárdenas.Señaló que está consciente de que esta persona, por segunda ocasión, se encuentra enen los, por unaque lo puede mantener privado de su libertad hasta por más de cinco años, pero, eso no los detiene, va a continuar con sus exigencias.del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, sus familiares, amigos y compañeros de profesión le rindieron unante su, que fue edificado a un costado de la catedral en Culiacán, e invocaron sus largos reclamos de justicia y castigo alde su crimen,"Minilic".Lasconvocaron a los ciudadanos a sumarse a este noveno festejo luctuoso para elevar la voz, ende que se extradite deal "Minilic", para procesarlo por la muerte violenta del cofundador del semanario "" y autor de varias novelas con grandes lecturas.Con fecha 17 de junio del 2021, uno de los implicados en el asesinato del periodista y escritor"N" "El Quilla", considerado como jefe de la célula delictiva que fue contratada para privarlo de la vida de doce disparos, fue sentenciado a 32 años de prisión por este homicidio.Cuatro meses antes, durante la, el segundo de los implicados,"N", "el Koala", nacido en el municipio de San Ignacio, aceptó su participación en el homicidio de Valdez Cárdenas, por lo que fue condenado a una pena dey ocho meses de prisión.