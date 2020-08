Beltrán y Vega dan positivo otra vez por Covid-19

En algunas horas se pondrá en marcha la Jornada 3 del Guardianes 2020 y en Chivas, tanto Alexis Vega como Fernando Beltrán dieron positivo por Covid-19 una vez más.

En las pruebas que el Guadalajara realizó esta semana, los resultados mostraron que ambos jugadores no se han recuperado del coronavirus.

Los dos futbolistas no han podido ver actividad con los rojiblancos en el actual torneo, mismo donde Chivas empató en su primer partido ante León y perdió el segundo ante Santos.

Los tapatíos jugarán en casa el sábado 8 de agosto ante Puebla.

Esta tarde se harían otras pruebas y ahí se determinará si los jugadores están listos o no para regresar a la actividad con el equipo de Luis Fernando Tena.