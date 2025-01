Benjamín Galindo y su experiencia con la delincuencia

Benjamín Galindo, uno de los más grandes jugadores en la historia de Chivas y la Selección Mexicana, vivió hace algunos años un momento de tristeza y preocupación al ser víctima de la delincuencia.

Un instante que no dudó en compartir en una reciente conversación con Oswaldo Alanis, ex jugador rojiblanco, quien junto a varios seguidores conoció ese episodio amargo.

Galindo, quien sufrió un derrame cerebral en 2020 y desde ese momento ha compartido mediante sus redes sociales todo el proceso de recuperación, recibiendo el apoyo de los fanáticos al balompié, narró la forma en la que una gran colección de relojes y un automóvil de lujo le fueron arrebatados.

"Fíjate que a mí me encantaban los relojes y una vez me robaron. Me robaron hasta un Audi. Estaba de viaje, estaba en Estados Unidos y mi señora estaba en Chapala, y hasta que la chiquita (su hija) por teléfono me dijo 'Nos robaron, papá'... Lo importante fue que no les pasó nada, te das de topes. Al final tuve la posibilidad de comprar cuatro y ya no más", mencionó.

Benjamín Galindo, quien es recordado por su calidad en la cancha, agregó que luego de lo ocurrido pudo darse cuenta de un detalle importante, al ver la pieza de más valor en el suelo.

"Y fíjate que se les cayó el mejor, un Rolex, se les cayó y lo encontré debajo de un mueble que teníamos", finalizó.