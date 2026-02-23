logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Benjamin Sesko anota gol decisivo para Manchester United en Liverpool

Everton suma siete partidos sin ganar en casa y pierde terreno en la lucha por competiciones europeas.

Por AP

Febrero 23, 2026 06:45 p.m.
A
Benjamin Sesko anota gol decisivo para Manchester United en Liverpool

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Benjamin Sesko anotó 13 minutos después de entrar al campo para darle la victoria el lunes por 1-0 al Manchester United sobre Everton en la Liga Premier.

Gol decisivo de Sesko y jugada clave

Fue la tercera vez en cuatro partidos que Sesko marcó tras ingresar de cambio y aseguró puntos para el United.

"Creo en mí y los otros jugadores también. Saben lo que van a obtener cuando entro al partido. Depende de mí cumplir, por supuesto", le dijo Sesko a Sky Sports.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Su gol, a falta de 19 minutos, culminó la jugada más vistosa de un partido por lo demás aburrido.

Bryan Mbeumo controló el magnífico balón largo de Matheus Cunha y se lo pasó a Sesko, quien colocó la pelota más allá de Jordan Pickford con aplomo.

"Fue una gran definición. Fue una definición implacable", indicó el entrenador interino del United, Michael Carrick. "Me gustó la manera en que la resolvió con verdadera confianza. Fue una gran jugada de Cunha y Mbeumo para armarla y somos peligrosos al contragolpe".

Impacto del resultado y declaraciones de Moyes

Hasta entonces, las defensas se habían impuesto y el pesado césped no ayudó a la fluidez ofensiva e incluso pareció frenar a ambos equipos.

El resultado dejó al United en el cuarto lugar con tres puntos de ventaja sobre Chelsea y Liverpool. El United está a tres del Aston Villa.

También amplió a seis partidos la racha invicta de Michael Carrick como técnico interino del United desde que reemplazó a Ruben Amorim el 13 de enero.

La derrota fue un golpe para las aspiraciones del Everton de lograr un lugar en las competiciones europeas del próximo año y lo dejó hundido en el noveno puesto por detrás de Brentford y Bournemouth y a ocho puntos de Chelsea y Liverpool.

El equipo de David Moyes acumula siete partidos sin ganar en su nuevo Estadio Hill Dickinson.

"En general lo hicimos muy bien en muchos aspectos", aseguró Moyes. "Nos castigaron al contragolpe y se escaparon y consiguieron el gol que estaba ahí. Hicimos un gran esfuerzo para lograr el gol, pero nos faltó la calidad para que contara".

Benjamin Sesko anota gol decisivo para Manchester United en Liverpool
Benjamin Sesko anota gol decisivo para Manchester United en Liverpool

Benjamin Sesko anota gol decisivo para Manchester United en Liverpool

