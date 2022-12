Bermúdez expone a Martinoli y a García por no ir a su gira del adiós

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- La Copa del Mundo de Qatar 2022 está llegando a su fin y eso también significará el adiós de uno de los cronistas más reconocidos en nuestro país como lo es Enrique Bermúdez, quien ha manifestado en varias ocasiones que este será su último Mundial en los micrófonos.

Es por eso que realizó su gira de despedida con algunos narradores en transmisiones de la Selección Mexicana. Incluso, llegó a considerar a Christian Martinoli y Luis García, miembros de Azteca Deportes.

Algunos de los seguidores del "Perro" Bermúdez en redes sociales le pidieron que en su último partido en la Copa del Mundo lo haga al lado de la dupla de la televisora de la competencia, pero fiel a su estilo declaró que no los dejaron.

"Estaría padre que, así como narraste con Jorge Pietrasanta y Javier Alarcón lo hicieras con Christian Martinoli", le escribió un aficionado, a lo que Bermúdez le respondió, "Yo los invité, pero no los dejaron ¡Los nalguearon por pedir permiso!".

Hace unas semanas, Martinoli y García revelaron que sí fue cierta la invitación para la gira de despedida de Enrique Bermúdez, "Se acercó a nosotros y nos dijo que nos quería para su despedida en TUDN", declaró Luis García. "Es que no los van a dejar narrar conmigo, pero saben de corazón que por mí están invitados", dijo Martinoli sobre lo que les comentó su otrora narrador de Televisa.

No los dejaron a todos los invite!! — Enrique Bermudez (@enriquebermudez) December 12, 2022