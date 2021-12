Bianca Andreescu anuncia que se tomará un tiempo por salud mental

Bianca Andreescu, la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2019, se tomará una pausa del tenis para atender su salud mental y no disputará los torneos del inicio de la próxima temporada, incluido el Abierto de Australia, anunciando el lunes que quiere "un reajuste, recuperarse y crecer" después de dos años desafiantes que incluyeron contraer COVID-19.



La canadiense de 21 años publicó en Twitter que se ha visto afectada mental y físicamente por "las múltiples semanas de aislamiento en cuarentena" y que las semanas que su abuela pasó en la unidad de cuidados intensivos por coronavirus "realmente me afectaron".

"Muchos días no me sentía yo misma, especialmente cuando entrenaba o jugaba. Sentía que traía el peso del mundo en mis hombros", reconoció Andreescu. "No podía separarme de todo de lo que estaba ocurriendo fuera de la cancha, sentía una tristeza general y la conmoción realmente causó problemas".

Andreescu se une a otros atletas profesionales que han citado la necesidad de tomarse un tiempo fuera de las competencias para recuperarse mentalmente —incluyendo a Naomi Osaka, cuatro veces campeona de un Grand Slam y ex número uno de mundo. Osaka se tomó un descanso tras darse de baja del Abierto de Francia en mayo y de nuevo luego de perder en el U.S. Open en septiembre y se ausentó el resto de la temporada.

Andreescu tenía 19 años cuando culminó una temporada exitosa luego de superar a su ídolo Serena Williams en la final del U.S. Open hace dos años. Poco después, la canadiense se colocó en el 4to sitio de los rankings de la WTA, lo más alto que ha llegado en su carrera.

Pero en octubre de 2019 se rompió el menisco de la rodilla izquierda y quedó fuera de la Gira unos 15 meses.

Andreescu regresó este año a la acción con el Abierto de Australia, donde Williams ofreció su análisis: "tiene un futuro brillante. Es realmente joven e increíblemente madura. Siempre he dicho que su luz brilla mucho. Realmente tiene un buen juego para seguir ganando Grand Slams".

La canadiense ganó su primer duelo en Melbourne y perdió en la segunda ronda. Terminó con foja de 4-4 en torneos de Grand Slam en 2021, incluido alcanzar la cuarta ronda en Estados Unidos y perder en primera ronda en Roland Garros y Wimbledon.

Esto fue parte de una foja de 17-12 en la Gira esta temporada, en la que no ganó ningún título. Arrancará el 2022 en el 46mo puesto.

En abril, informó que había dado positivo al COVID-19. Y en junio anunció que ya no sería entrenada por Sylvain Bruneau tras cuatro años juntos.

Lo que Andreescu no dejó claro este lunes es cuándo volverá a las canchas.

"Quiero darme suficiente tiempo para reajustarme, recuperarme y crecer a partir de esto (por muy cliché que suene) y seguir inspirando con el trabajo de caridad, devolviendo a la comunidad y trabajando en mí misma porque sé que al hacer esto, regresaré más fuerte que nunca", publicó. "Por consiguiente, no iniciaré la temporada en Australia este año, sino que me tomaré un tiempo adicional para reflexionar, entrenar y estar lista para la próxima temporada de tenis 2022".