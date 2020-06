Bilardo sin coronavirus, el laboratorio se equivocó

El futbol de Argentina se estremeció cuando se dio la noticia de que el doctor Carlos Salvador Bilardo, dio positivo de coronavirus.

Hubo hasta notas que decían que tratamiento estaba siguiendo el director técnico, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 1986. Pero resultó que no, Bilardo está libre de la infección.

El hermano del técnico, Jorge, dio a conocer que hubo un error en los estudios, asegurando que no se encuentra enfermo.

"Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó, es para matarlos, casi seguro vuelve al mismo lugar", escribió en su cuenta de Twitter.

Pero el mensaje lo borró minutos después, debido a que los primeros exámenes, el doctor fue aislado en un área de Covid-19, así que están esperando nuevas pruebas.