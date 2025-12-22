Bills sufren, pero le ganan a Browns
James Cook corrió 117 yardas y dos TD; Josh Allen jugó pese a lesionarse un pie
CLEVELAND.- James Cook corrió para 117 yardas y dos touchdowns, Josh Allen jugó a pesar de una lesión en el pie y los Bills de Buffalo se acercaron el domingo a un puesto en los playoffs con una victoria de 23-20 sobre los Browns de Cleveland.
Ty Johnson también anotó un touchdown por tierra para los Bills (11-4), quienes han ganado cuatro seguidos y cinco de los últimos seis.
Allen jugó la segunda mitad a pesar de lesionarse el pie derecho durante el segundo cuarto.
El actual MVP de la NFL Myles Garrett necesita una captura más en los dos últimos juegos para que los Browns (3-12) supere a Michael Strahan y T.J. Watt en la marca de una sola temporada.
Allen completó 12 de 19 pases para 130 yardas y también corrió para 17 yardas en siete acarreos.
Shedeur Sanders completó 20 de 29 pases para 157 yardas y un touchdown. También fue el líder corredor de los Browns con cuatro acarreos para 49 yardas. La selección de quinta ronda también lanzó dos intercepciones que representaron diez de los puntos de Buffalo.
Raheim Sanders corrió para 42 yardas en 11 acarreos. Entró a la acción cuando Quinshon Judkins fue sacado en camilla con una lesión en la pierna.
