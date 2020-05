"Billy" Álvarez no aceptaría ganar el título en la mesa

Aunque hay aficionados, exfutbolistas y hasta rivales que le "darían" a Cruz Azul el título del Clausura 2020, Guillermo Álvarez, presidente de La Máquina, no lo aceptaría.

El directivo celeste habló sobre las versiones que se manejaron anteriormente con relación a un supuesto campeonato de Cruz Azul, al no concluirse el certamen por la pandemia de Covid-19.

"A nadie le gustaría un título en la mesa. Debe prevalecer el espíritu deportivo, que además está basado en un reglamento. Yo creo que eso no sería aceptable de nuestra parte", declaró para Fox Sports.

Sobre las fechas para volver a la actividad en la Liga MX, "Billy" Álvarez dejó todo en manos de las autoridades sanitarias, ya que considera tienen la última palabra.

"Una cosa es reanudar la liga y autorización para entrenar pasando los exámenes individuales, y el banderazo de las autoridades", señaló.