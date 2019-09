"Billy" Álvarez quería imponer al "Chaco" con Caxinha

Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul es un personaje satanizado en las últimas semanas, por todos los problemas que hay en el club en torno a la directiva.

Pero también hay gente que habla bien de él, como Christian Giménez, quien afirmó, en un video vía Instagram, que "Billy" quería que se quedara en Cruz Azul, tanto, que estaba dispuesto a imponérselo al técnico de ese entonces, Pedro Caixinha.

"Con Billy tengo una excelente relación, todo lo contrario a lo que pasó con 'Tito' (Emanuel Villa)", quien lo acompañaba al momento de grabar.

"Muchas veces le tiramos mucho a 'Billy', pero realmente, en mi caso, fue de los que más me apoyó hasta el último momento, cuando Pedro Caixinha no me tenía en cuenta. 'Billy' me dijo que quería que me quedara en el club: 'vamos a darle la vuelta, quieres que te imponga'...".

El "Chaco" se negó: "Le dije que no, no era lo mejor para uno como jugador, ni para el grupo".

Pero el otro lado de la moneda lo mostró Emanuel Villa, quien señaló que el directivo lo obligó a salir de Cruz Azul y jugar en los Pumas: "Me dijo: 'si tú no te vas a Pumas, aquí en México no juegas'. Me quería quedar en Cruz Azul, pero hicieron hasta lo imposible para que me fuera. En ese tiempo existía el Pacto de Caballeros, era una difícil. Fui a los Pumas y las cosas no se dieron, estaba Mario Carrillo y hubo diferencias extra cancha. Había gente fuera del club que tenía malas vibras".