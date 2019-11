"Billy" descarta a Hermosillo en Cruz Azul

Mientras miembros opositores de Guillermo Álvarez Cuevas de la Cooperativa La Cruz Azul quieren proponen a Carlos Hermosillo como nuevo director deportivo del club, el presidente cementero cerró la posibilidad.

"En su momento pudo haber sido, pero se dedicó a la política", dijo Álvarez, durante la celebración del aniversario 88 de la Cooperativa.

El Presidente agregó que no hay prisa para contratar al sustituto de Ricardo Peláez --ya con el Guadalajara--, ya que el entrenador Robert Dante Siboldi tiene plantel suficiente para trabajar con lo que resta del Apertura 2019 de la Liga MX.

"No estamos tan preocupados, porque el equipo ya está armado. El cuerpo técnico lo único que tiene que hacer es alternar a los jugadores", comentó.

Sin embargo, no aclaró cómo funcionaría el proyecto de Cruz Azul para el Clausura 2020.

"Para ese momento, ya debe estar cubierta la vacante. Insisto, una cosa es que haya una vacante sin planeación y otra es que alguien se tome dos meses de vacaciones, pero que las cosas sigan funcionando".