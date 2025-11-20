Birmingham City Anuncia Nuevo Estadio de 62 mil asientos

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — Birmingham City desveló el jueves sus planes para construir un estadio con capacidad para 62.000 asientos que pondría al club de segunda división y a la ciudad en una "trayectoria hacia la grandeza" en un proyecto que costará al menos 2.500 millones de libras (3.200 millones de dólares).

El equipo de fútbol inglés, que cuenta con la leyenda de la NFL Tom Brady como accionista minoritario y al financiero estadounidense Tom Wagner como presidente, dijo que el recinto sería el "corazón palpitante" de Birmingham.

El propuesto Estadio Powerhouse de Birmingham City contaría con 12 chimeneas gigantes y se construiría en Bordesley Park, al este de Birmingham, a tiempo para la temporada 2030-31.

"Juntos estamos poniendo a la ciudad y al club en una trayectoria hacia la grandeza. Será un faro de excelencia para Birmingham en el escenario global", señaló Wagner en la presentación en Digbeth Loc Studios en Birmingham.

Wagner dijo que el precio del estadio sería de 1.200 millones de libras (1.500 millones de dólares). Otros costos están relacionados con mejoras en la infraestructura.

Un video promocional para desvelar los planes incluyó a Brady y al exjugador del Birmingham City Jude Bellingham.

La respuesta de la estrella del Real Madrid al ver las imágenes del estadio fue: "Wow".

Brady comentó que los aficionados "están en un momento emocionante" y que el estadio atraerá a las "mayores estrellas de la música".

Actualmente, Birmingham juega en la segunda división del fútbol inglés. Pero los planes del estadio apuntan a las ambiciones de los propietarios.

El club estuvo por última vez en la Premier League en 2011, el mismo año en que ganó la Copa de la Liga Inglesa, uno de los dos trofeos importantes que el club ha capturado en sus 150 años de historia.

El estadio fue diseñado por Heatherwick Studio en colaboración con Manica Architecture.