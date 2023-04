Bivol asegura que "Canelo" Álvarez pone excusas para pelear

A un mes de que se cumpla el año de la derrota de Saúl "Canelo" Álvarez frente a Dmitry Bivol por decisión unánime, el boxeador ruso aseguró que está dispuesto a bajar a 168 libras para volver a pelear con el tapatío, así éste ya no pone más excusas para tener su revancha.



En una entrevista con el canal de YouTube 'Fino Boxing', Bivol declaró: "¿Por qué no en 168 libras? En 168 ya no hay más excusas. Escuché algunos pretextos, que dijo que no era su división de peso, luego dijo que no tuvo un buen campamento de entrenamiento y luego dijo el problema del brazo. Sería bueno en 168, ahí ya no habría excusas".

Por el momento no hay fecha confirmada para la revancha entre Álvarez y Bivol. Por un lado, el mexicano tiene la pelea confirmada contra John Ryder el 6 de mayo en el Estadio Akron, en Guadalajara, y en la esquina del ruso están las posibilidades de pelear contra Artur Beterbiev o Jaime Munguía.

"No sé exactamente algo sobre la revancha con Canelo. Tengo la meta de ser indiscutido, prefiero pelear por cinturones. Canelo tuvo la opción de revancha y no la utilizó. Ahora va a pelear de nuevo con alguien que no. No sé si quiera pelear conmigo o no, pero no estoy dispuesto a esperarlo. Tengo mi propia meta. Si quisiera, podríamos pelear, lo pudo hacer antes y lo pudo hacer en mayo", agregó el último verdugo de Saúl.