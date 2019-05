"Black Spartan", el mexicano que peleará en el Combate Américas

Se acerca la noche del Combate Américas en Perú, donde se contarán historias que dejarán su huella en el evento. Una de ellas es la del peleador mexicano de 20 años, David Martínez, quien se enfrentará al peruano William Sánchez.

"Black Spartan", como lo apodan, ha crecido con las artes marciales, pues desde los dos años practica karate y desde los 14 kick boxing, pero fue a los 15 cuando descubrió las artes marciales mixtas. "Mi papá, mi mamá y mi hermana también practican artes marciales, literalmente representan toda mi vida", dijo el peleador en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

David tendrá el próximo 31 de mayo la oportunidad de pelear en el Combate Américas en Perú, donde espera poner el nombre de México en lo más alto. "Estoy muy emocionado, es un nuevo reto y una nueva experiencia en la que daré mi máximo para representar a México", mencionó.

Sobre su rival, Martínez comentó que "es muy bueno, muy rápido e inteligente a la hora de pelear, pero yo también soy inteligente y aguerrido, va a ser una buena pelea". "Al final de la pelea me visualizo dando un gran espectáculo y dejando el nombre de México en lo más alto", aseveró "Black Spartan".

Una motivación extra para David será el estar acompañado por su familia. "Tener a mi familia en la esquina es una satisfacción enorme. Mi padre, mi hermana y mis profesores en general son los que siempre me han apoyado, los que saben lo que tengo que hacer y cómo me siento a la hora y antes de pelear", dijo.

"Es una gran motivación el voltear atrás y ver a tu familia que te está apoyando", agregó.

Con ese extra de adrenalina, David Martínez buscará vencer al peruano William Sánchez en el Combate Américas: Perú, para mantener su récord invicto y situar el nombre de México en lo alto de las artes marciales mixtas.