Bo Bichette regresa tras lesión y debuta en segunda base en la Serie Mundial

TORONTO (AP) — Bo Bichette fue añadido al roster de los Azulejos de Toronto para la Serie Mundial contra los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles Dodgers tras recuperarse de un esguince en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de juego durante un mes y medio.

Bichette, dos veces líder de hits de la Liga Americana en dos ocasiones, quedó anotado como cuarto al bate en el partido inaugural del viernes por la noche. No ha tenido acción desde que se lesionó la rodilla en una colisión el 6 de septiembre con Austin Wells, receptor de los Yankees de Nueva York.

"He estado trabajando toda mi vida para esto", afirmó Bichette.

Usualmente un campocorto, Bichette defenderá la segunda base por primera vez en las Grandes Ligas. La última vez que jugó en la intermedia fue en 2019 en la sucursal de Triple A en Buffalo. El venezolano Andrés Giménez, tres veces ganador del Guante de Oro, jugará como torpedero.

"Tratando de quitarle un poco de estrés a Bo", comentó John Schneider, el mánager de los Azulejos. "Sigue siendo el centro del diamante, pero creo que es un poco menos exigente que el campocorto".

"Por suerte, he pasado mucho tiempo en mi vida en la segunda base, así que tengo algo de experiencia allí", expresó Bichette. "Lo mencioné. Era algo para lo que sentía que podía prepararme más rápido que para otra posición".

Dejó abierta la posibilidad de regresar al campocorto en unos días.

"No he tomado roletazos allí todavía, pero estoy seguro de que a lo largo de la Serie es algo que consideraríamos", dijo Bichette.

George Springer sigue como bateador designado. Pareció estar jugando con molestias después de ser golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de 95.6 mph de Bryan Woo de Seattle en el quinto juegode la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Horas antes del primer juego, los Azulejos también añadieron al infielder Ty France. Descartaron jardinero Joey Loperfido y al lanzador derecho cubano Yariel Rodríguez.

Bichette, dos veces All-Star, fue segundo en las mayores detrás de Aaron Judge de los Yankees con un promedio de bateo de .311. Disparó 18 jonrones con 94 carreras impulsadas en 139 juegos.

El mánager John Schneider dijo el jueves que Bichette podría desempeñarse como campocorto, bateador designado o segunda base, una posición que jugó por última vez en 2019 en las ligas menores. El venezolano Andrés Giménez, tres veces ganador del Guante de Oro, ha estado defendiendo el campocorto en ausencia de Bichette.

Bichette, de 27 años, es elegible para la agencia libre después de la Serie Mundial.

Los Ángeles, por su parte, añadió al venezolano Edgardo Henríquez y Will Klein, dos brazos derechos, para su bullpen, mientras dejaron fuera al zurdo Alex Vesia y al derecho Ben Casparius. Los Dodgers dijeron el jueves que Vesia no acompañó al equipo en Toronto debido a un asunto familiar.

El ex cerrador Tanner Scott fue descartado. El lanzador zurdo quedó fuera del roster de la serie divisional tras someterse a una cirugía el 8 de octubre para remover un absceso de una infección en la parte inferior de su cuerpo.

Clayton Kershaw, quien no fue tomado en cuenta para la serie de comodines de los Dodgers y no lanzó en la serie de campeonato de la Liga Nacional, entró en el roster de la Serie Mundial. El zurdo ha dicho que planea retirarse después de esta temporada.