"Bob" Espinoza va por puntos a Puebla

El equipo Dynamic Motorsports afrontará este fin de semana un nuevo compromiso dentro de la temporada 2026 de la NASCAR México Series y Trucks México Series, durante la cuarta fecha del campeonato que se disputará en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

La escudería potosina llegará al circuito poblano con el objetivo de sumar puntos importantes y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación rumbo al "Chase". En Trucks México Series, el potosino Roberto "Bob" Espinosa se mantiene como uno de los protagonistas de la temporada gracias a la regularidad mostrada en las primeras fechas.

El conductor de la truck #96 ocupa actualmente el segundo lugar del campeonato con 135 puntos, apenas una unidad por debajo del líder Carlos Novelo, por lo que buscará en Puebla su primera victoria del año para asumir el liderato general.

Otro de los pilotos destacados del equipo es Sebastián Rodríguez, quien lidera la clasificación de novatos al volante de la camioneta #9. Rodríguez marcha séptimo general con 106 unidades y mantiene posibilidades de colocarse dentro de los seis primeros lugares que otorgan pase directo al "Chase", uno de los principales objetivos para esta fecha. Mientras tanto, Jassyr Salazar continúa acumulando experiencia en la truck #1.

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En NASCAR México Series, el piloto Jake Coso buscará regresar al top 10 del campeonato al mando del auto #5. Actualmente, Jake ocupa la posición 12 del campeonato con 90 puntos acumulados, por lo que será fundamental conseguir un buen resultado este domingo durante la carrera denominada "La Poblana 75", pactada a 75 vueltas o un límite de 100 minutos sobre el circuito de 2,590 metros de longitud.

La actividad de Trucks México Series arrancará este domingo a las 11:30 horas con una competencia pactada a 40 vueltas, mientras que NASCAR México Series celebrará su carrera principal a las 13:50 horas.