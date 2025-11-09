Boca Juniors vence a River Plate 2-0 en el clásico del fútbol argentino

BUENOS AIRES (AP) — En una tarde a pedir de Boca Juniors, el Xeneize derrotó el domingo 2-0 a River Plate en el clásico del fútbol argentino y selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Exequiel Zeballos marcó el primer gol boquense a los 45 minutos y el atacante uruguayo Miguel Ángel Merentiel sentenció a los 46.

Con este resultado por la 15ta fecha del torneo Clausura, Boca llegó a los 59 puntos en la tabla anual y aseguró matemáticamente el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Libertadores. River se estancó en 52 y por ahora están en el tercer lugar que otorga un cupo en la fase previa.

"Felices por esta victoria. Este equipo se merece entrar en la Copa Libertadores", dijo Merentiel.

"Sabía que teníamos equipo para llegar al objetivo", comentó el volante Leandro Paredes, quien en julio se desvinculó de la Roma para jugar con el club donde inició su carrera. "Vine con la ilusión de meter a Boca en la Libertadores y lo metimos".

En el certamen local, Boca alcanzó el liderazgo en el grupo A con 26 unidades. River marcha sexto con 21.

El historial entre ambos desde el comienzo del profesionalismo en 1931 quedó con 78 triunfos para Boca, 71 para River y 66 empates.

Fue la tercera victoria consecutiva en el torneo de los Xeneizes. River marcha a contra corriente: seis derrotas en sus últimos siete encuentro.

El primer tiempo deparó pocas emociones. Con cinco defensores, River se mostró bien plantado en la visita a La Bombonera hasta la llegada del tanto de Zeballos.

El primer disparo al arco se produjo a los 10 minutos, con un disparo de Maximiliano Salas que fue bien controlado. Después, a los 22, lo intentó su compañero colombiano Kevin Castaño, pero su remate fue demasiado centrado.

A los 30, River tuvo que prescindir de Maximiliano Meza por lesión y su lugar fue ocupado por el paraguayo Matías Galarza, que le dio algo más de dinámica al ataque millonario.

Cuando parecía que se llegaba al entretiempo sin goles, Boca pudo adelantarse. Un pelotazo largo fue bien controlado por Zeballos en el sector izquierdo. El delantero llevó el balón con la defensa rival muy abierta y en retroceso. Esquivó a Lautaro Rivero y remató. El arquero Franco Armani sólo pudo despejar hacia adelante, dejando el balón servido para el remate de Zeballos.

El clásico fue muy distinto en el complemento, con. más acciones de riesgo en ambas área.

Boca golpeó otra vez recién iniciado el segundo tiempo. Zeballos, la figura de la tarde, desbordó por la izquierda y centró raso frente al cierre estéril de Armani. El balón le quedó a Merentiel, quien puso el 2-0 con un toque de primero.

El técnico millonario Marcelo Gallardo intentó torcer el rumbo del partido con los ingresos de los colombianos Juanfer Quintero (al comienzo del complemento) y Miguel Borja (a los 58) pero el descuento nunca llegó.

Armani tocó a Milton Giménez en el área cuando iba a definir a los 79. El árbitro Nicolás Ramírez cobró penal en primera instancia y luego observó la jugada en el VAR. Al ver la acción en el monitor, decidió cambiar su fallo.

Hubo cuatro campeones del mundo actuales en cancha: el local Paredes y los visitantes Armani, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

El viernes, el Rosario Central de Ángel Di María empató 0-0 ante San Lorenzo. El punto le sirvió a los azulgranas para clasificar a la próxima ronda.

Otros resultados: Racing de Avellaneda 1, Defensa y Justicia 0; Huracán 0, Newell´s Old Boys 2, Talleres 1, Platense 0; Unión 0, Barracas Central 0; San Martín (San Juan) 1, Lanús 1 (sábado)

Próximos partidos: Gimnasia y Esgrima-Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra-Independiente de Avellaneda, Argentinos-Belgrano, Independiente Rivadavia-Central Córdoba (lunes).

Posiciones: zona A: Boca 26 puntos; Unión 24; Central Córdoba, Barracas, Racing 22; Estudiantes 21; Banfield 20; Belgrano, Tigre, Defensa, Huracán 19; Argentinos 18; Newell´s 14; Ind. Rivadavia, Aldosivi 12.

Zona B: R. Central 31 puntos; Riestra, Lanús 27; Vélez 25; San Lorenzo 23; River 21; Talleres 20; San Martín 19; Sarmiento, Gimnasia 16; Atl. Tucumán, Instituto 15; Independiente, Platense 12; Godoy Cruz 11.