Bodo/Glimt sigue dando sorpresas

El Bodo/Glimt dio un paso gigante hacia los cuartos de final de la Champions League tras una contundente victoria 3-0 sobre el Sporting, con goles de Fet, Blomberg y Hogh. El equipo noruego volvió a demostrar que es una auténtica máquina de generar fútbol, capaz de imponer su ritmo incluso desde el particular escenario del Ártico.

El primer gol cayó de penal, anotado por el mediocampista Sondre Brunstad Fet al 32´.

Antes de finalizar el primer tiempo, Ole Didrik Blomberg puso el 2-0 con un remate dentro del área al 45+1 para el 2-0.

El tercer y último gol vino del delantero Kasper Hogh, quien demostró buen olfato para colocarse y rematar un fuerte pase inglés que vino desde la izquierda.

Terminó el marcador 3-0 y le complica la vida al Sporting de Lisboa, que prácticamente está obligado a golear por más de cuatro goles de diferencia en el partido de vuelta en la capital portuguesa para poder avanzar.

El inesperado éxito del F.K. Bodø/Glimt les ha llevado de pasar en la fase de liga mediante el repechaje a prácticamente asomarse a los cuartos de final, con los ocho mejores equipos de la UEFA Champions League, siendo así la mayor sorpresa del torneo.