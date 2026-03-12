logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Bodo/Glimt sigue dando sorpresas

Dio un paso gigante hacia los cuartos de final de la Champions

Por Agencias

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Bodo/Glimt sigue dando sorpresas

El Bodo/Glimt dio un paso gigante hacia los cuartos de final de la Champions League tras una contundente victoria 3-0 sobre el Sporting, con goles de Fet, Blomberg y Hogh. El equipo noruego volvió a demostrar que es una auténtica máquina de generar fútbol, capaz de imponer su ritmo incluso desde el particular escenario del Ártico.

El primer gol cayó de penal, anotado por el mediocampista Sondre Brunstad Fet al 32´.

Antes de finalizar el primer tiempo, Ole Didrik Blomberg puso el 2-0 con un remate dentro del área al 45+1 para el 2-0.

El tercer y último gol vino del delantero Kasper Hogh, quien demostró buen olfato para colocarse y rematar un fuerte pase inglés que vino desde la izquierda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Terminó el marcador 3-0 y le complica la vida al Sporting de Lisboa, que prácticamente está obligado a golear por más de cuatro goles de diferencia en el partido de vuelta en la capital portuguesa para poder avanzar.

El inesperado éxito del F.K. Bodø/Glimt les ha llevado de pasar en la fase de liga mediante el repechaje a prácticamente asomarse a los cuartos de final, con los ocho mejores equipos de la UEFA Champions League, siendo así la mayor sorpresa del torneo.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México
    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México

    Cinépolis anuncia proyección de partidos del Mundial 2026 en México

    SLP

    El Universal

    México será sede de 13 partidos del Mundial 2026, incluyendo los tres de la selección nacional.

    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA
    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA

    Querétaro recibe trofeo original de la Copa Mundial FIFA

    SLP

    El Universal

    Coca Cola FEMSA y Coca Cola Company destacaron su compromiso social y ambiental durante el tour del trofeo en México.

    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions
    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions

    PSG goleó 5-2 a Chelsea en octavos de final de Champions

    SLP

    AP

    Neves y Dembélé superaron sus lesiones para contribuir en la goleada del PSG en Champions.

    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu
    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu

    Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu

    SLP

    AP

    El Real Madrid tomó ventaja en octavos con un triplete de Valverde en la primera mitad.