Boletos de la pelea "Canelo"-Ryder alcanzan hasta los 50 mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez hace una semana confirmó que el próximo 6 de mayo peleará en el estadio Akron de Zapopan, Jalisco, casa de Chivas, ante John Ryder y este 21 de marzo salieron a la venta los boletos, mismos que llamaron la atención por sus costos.

Falta poco más de un mes para la pelea del "Canelo" Álvarez en su estado natal, esto significará el regreso del tapatío a México tras 12 años de su última pelea en el país.

En redes sociales se hizo viral el alto costo de las entradas para ver al "Canelo" Álvarez desde las primeras filas porque deben pagar 50 mil pesos en la zona de ringside.

Aunque uno de los objetivos del peleador mexicano para volver a su casa era que los aficionados pudieran acudir a una función de box, así que también hay boletos económicos de 300, 600 y 900 pesos.

Las zonas más caras para la pelea del "Canelo" Álvarez contra John Ryder en el estadio Akron son:

· Ringside: $50,000 pesos

· Diamante: $45,000 pesos

· Platino: $40,000 pesos

· Oro Plus: $35,000 pesos

· Oro: $30,000 pesos

· Plata: $25,000 pesos

· Bronce: $15,000 pesos

Los siguientes boletos entre lo caro y lo económico son en la zona de gradas.

· Grada Baja A: $7,000 pesos

· Grada Baja B: $6,500 pesos

· Grada Baja C: $6,000 pesos

· Grada Baja D: $5,500 pesos

· Grada Baja E: $5,000 pesos

· Grada Baja F: $4,500 pesos

· Grada Baja G: $4,000 pesos

· Grada Baja H: $3,500 pesos

· Grada Baja I: $3 ,000 pesos

Posteriormente comienzan los costos más baratos en la zona superior del estadio Akron.

· Grada Alta A: $2,500 pesos

· Grada Alta B: $2,000 pesos

· Grada Alta C: $1,500 pesos

· Grada Alta D: $900 pesos

· Grada Alta E: $600 pesos

· Grada Alta F: $350 pesos

¿Por dónde ver la pelea del "Canelo" Álvarez vs John Ryder? La pelea del "Canelo" Álvarez en México será transmitida por tres canales:

· "Canelo" Álvarez vs John Ryder

· 22:00 horas

· Transmisión: Azteca Deportes, TUDN y ESPN