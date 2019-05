Boletos hasta en 20 mil pesos para la final entre Tigres y León

Nadie dudaba que en el Volcán habrá un gran lleno para la final de ida entre Tires y León, a pesar de los altos precios en que se encuentran los boletos en la reventa.

Para el duelo de mañana, la directiva de los regios subieron los precios entre un 20 y 30 por ciento, los más baratos con un costo de 290 pesos y los más caros alrededor de 1400.

El estadio Universitario tiene un aforo para 41,886 personas, pero 38 mil lugares están apartados por abonos, así que sólo quedan alrededor de 4 mil que son utilizados para regalar y promociones. Así que no hay a la venta, todo lo que se puede conseguir es en reventa por internet y ahí los precios van de 3,400 pesos a 20,500, una locura, pero seguramente habrá quién lo pague.

Policía y Tránsito del municipio de San Nicolás de los Garza, Fuerza Civil y Protección Civil de Monterrey y seguridad privada contratada por los Tigres serán los elementos que cuidarán que no haya desmanes en el juego de ida por la gran final entre los regios y León.

Así serán cerca de 2 mil integrantes de seguridad los que se encargarán que no haya ningún tipo de contratiempo en el estadio y en sus inmediaciones.

Cómo punto final se dejó en claro que no se permitirán caravanas y nadie que participe en estas podrá ingresar al estadio.