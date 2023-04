¿Cómo quedan las semifinales de la Champions League?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- La Champions League entra en su recta final luego de que este miércoles quedaran definidas las semifinales.

Los cuatro equipos que siguen con oportunidad de levantar la Champions League esta temporada son:

· Milan

· Real Madrid

· Inter de Milán

· Manchester City

En una fase decisiva el torneo de la UEFA presenciará el Derby della Madonnina, es decir, entre los equipos italianos Milan e Inter de Milán.

En la otra llave, los Merengues se enfrentarán a los Citizens, equipo de Pep Guardiola, un técnico que ha enfrentado varias ocasiones a los españoles.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Champions League?

9 de mayo – Semifinal de Ida

· Real Madrid vs Manchester City

· Milan vs Inter de Milán

16 de mayo – Semifinal de vuelta

· Manchester City vs Real Madrid

· Inter de Milán vs Milan