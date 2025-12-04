logo pulso
Bologna vence a Parma y avanza a cuartos de final de la Copa Italia

El campeón defensor Bologna y Lazio avanzan en la Copa Italia tras victorias en octavos de final. Detalles de los emocionantes encuentros.

Por AP

Diciembre 04, 2025 06:56 p.m.
A
Bologna vence a Parma y avanza a cuartos de final de la Copa Italia

BOLOGNA, Italia (AP) — Bologna, campeón defensor de la Copa de Italia, enfrentará a la Lazio en los cuartos de final de la Copa después de que ambos ganaran el jueves sus respectivos partidos de octavos de final.

Bologna remontó para arrebatar una victoria por 2-1 sobre Parma, mientras que la Lazio eliminó al AC Milan con una victoria 1-0.

El partido de Bologna parecía dirigirse a los penales antes de que el suplente Santiago Castro cabeceara un centro de Emil Holm a los 89 minutos.

El Parma, que está peleando por la permanencia en la Serie A, había tomado una ventaja sorpresa a los 13 minutos cuando Adrian Benedyczak recibió un pase filtrado de Mathias Løvik y superó a Federico Ravaglia.

Pero el Bologna, que ganó la competición por primera vez en 52 años la temporada pasada, igualó poco antes del descanso. Jonathan Rowe golpeó el poste con su primer intento, pero el extremo inglés controló el rebote y lo envió al fondo de la red para su primera anotación desde que se unió a Bologna en agosto.

Hubo otra nota positiva para Bologna cuando Ciro Immobile entró como suplente tardío para su primera aparición desde que se lesionó el muslo en agosto.

Controversia en Roma

La Lazio anotó el único gol del partido con un tiro de esquina que probablemente no debería haberse concedido.

El defensor del Milan, Pervis Estupiñán, despejó un tiro libre de cabeza y el balón pareció golpear a Alessio Romagnoli de la Lazio antes de salir del campo, pero el árbitro concedió un tiro de esquina al equipo local.

Mattia Zaccagni quedó sin marca para cabecear al fondo de la red al 80.

