Borussia Dortmund derrota al Wolfsburgo en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — Serhou Guirassy anotó tarde para el Borussia Dortmund, reduciendo la ventaja del Bayern Múnich en la Bundesliga a tres puntos el sábado con una victoria por 2-1 sobre el Wolfsburgo.

El Wolfsburgo dominó la segunda mitad con Mohamed Amoura fallando varias buenas oportunidades y Maximilian Arnold golpeando el travesaño.

Maximilian Beier del Dortmund golpeó la parte inferior del travesaño con un disparo desviado en la primera mitad, cuando Julian Brandt abrió el marcador con un cabezazo al córner de Julian Ryerson en el minuto 38 para los visitantes.

Konstantinos Koulierakis respondió de manera similar después del descanso con un cabezazo al tiro libre de Arnold, pero el Wolfsburgo lamentaría no haber aprovechado sus oportunidades para anotar más.

Guirassy aprovechó para el gol de la victoria en el minuto 87 después de una buena jugada entre Fábio Silva y Felix Nmecha.

"Eso es parte del fútbol", dijo el entrenador del Dortmund, Niko Kovac, sobre la victoria trabajada de su equipo. "Pero luego decidirlo con una acción también es una calidad".

El defensor italiano de dieciocho años Luca Reggiani debutó tarde para el Dortmund en la Bundesliga.

El extremo estadounidense Kevin Paredes hizo su primera aparición como titular para el Wolfsburgo desde el 25 de abril después de recuperarse de dos operaciones en su pie derecho.

El Bayern, que no logró ganar sus dos últimos partidos, puede restaurar su ventaja de seis puntos con una victoria sobre el Hoffenheim, que está en buena forma, el domingo.

Bayer Leverkusen pierde puntos

El Borussia Mönchengladbach frenó al Bayer Leverkusen con un empate 1-1, poniendo fin a la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo visitante en todas las competiciones y asestando un golpe a sus esperanzas de clasificación para la Liga de Campeones.

El Bayer Leverkusen subió al quinto puesto, por delante del RB Leipzig en la diferencia de goles, antes de que este último visite al FC Colonia el domingo.

Bremen pierde en el debut de su entrenador

El cambio de entrenador del Werder Bremen hizo poco para alterar su suerte, ya que el equipo perdió 1-0 en Friburgo en el debut de Daniel Thioune.

Jan-Niklas Beste disparó y encontró la esquina superior lejana en el minuto 13 para el Friburgo, que tuvo a Johan Manzambi expulsado al inicio de la segunda mitad por una falta sobre Olivier Deman del Bremen .

El equipo de Thioune no pudo capitalizar el jugador extra y ahora lleva 11 partidos de liga sin ganar. El Bremen enfrenta una visita del Bayern el próximo fin de semana.

Victoria bienvenida para St. Pauli

El St. Pauli impulsó sus esperanzas de supervivencia con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Stuttgart.

El equipo con sede en Hamburgo permaneció penúltimo, pero abrió una brecha de cuatro puntos sobre el último Heidenheim, que perdió 2-0 en casa ante el Hamburger SV. La derrota del Bremen significa que el St. Pauli está a solo dos puntos del lugar de playoff de descenso.

Mainz sigue ganando

Nadiem Amiri anotó dos penales, uno en cada mitad, para que el Mainz venciera 2-0 al Augsburgo en su tercera victoria consecutiva.

Amiri se quitó su distintiva camiseta inspirada en el carnaval mientras celebraba el segundo para sellar la victoria. El considerado Lee Jae-sung la recogió para que pudiera reanudar cuando las celebraciones se calmaron.

El Mainz visita al Dortmund a continuación.