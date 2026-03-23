Boxeadora Isis Sio en coma inducido
Fue noqueada por Jocelyn Camarillo en el primer asalto
SAN BERNARDINO.- La boxeadora Isis Sio se encuentra en coma inducido médicamente, según un comunicado difundido el domingo por ProBox TV, después de que Jocelyn Camarillo la noqueó en el primer asalto de su combate de peso supergallo junior la noche del sábado.
Sio fue trasladada a un hospital después de caer tras una serie de golpes de Camarillo a los 78 segundos del asalto inicial de la cartelera en el National Orange Show Event Center. Las autoridades informaron que fue llevada al centro médico Loma Linda University Health.
ProBox TV indicó que la organización, incluido el director ejecutivo Garry Jonas, está orando para que Sio tenga una pronta recuperación.
"Nuestros pensamientos están con ella y su familia en este momento tan difícil", señaló ProBox TV. "Nada más que respeto. La mantengo en mis oraciones y le deseo sanación y una recuperación completa", añadió Camarillo en un comunicado compartido en Instagram. Sio es una joven de 19 años de Dakota del Norte que compite en la división de peso minimosca.
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