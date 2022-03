Brady regresa a Buccaneers

TAMPA.- El retiro de Tom Brady duró 40 días.

Brady, de 44 años, anunció el domingo que volverá con los Buccaneers de Tampa Bay para su 23ra temporada en la NFL.

El heptacampeón de Super Bowl dio a conocer su decisión en Twitter e Instagram, diciendo que era un "asunto pendiente".

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en la cancha y no en las tribunas", escribió Brady. "Ese momento llegará. Pero no es ahora. Adoro a mis compañeros y adoro a mi familia que me apoya. Ellos hicieron posible todo. Voy a volver para mi 23ra temporada en Tampa".

Brady guio a los Buccaneers al título de Super Bowl después de la temporada 2020 y al campeonato de la División Sur de la Conferencia Nacional la campaña pasada. Hizo equipo con el entrenador en jefe Bill Belichick para ganar seis Super Bowls durante 20 temporadas con los Patriots de Nueva Inglaterra.

Brady lideró la NFL en yardas aéreas (5.316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos de pase (719) en 2021, pero los Buccaneers cayeron en casa ante los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.