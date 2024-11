Empate entre Brasil y Venezuela en las Eliminatorias Mundialistas

CARACAS (AP) — Más de un año después de resignarse como local a un empate frente a Venezuela, Brasil esperaba revancha en su visita a la Vinotinto. Un penal errado por Vinicius Junior condenó a la Canarinha al mismo resultado.

Venezuela le arrancó un punto nuevamente a Brasil, que jamás había empatado siquiera en sus visitas a la Vinotinto en una eliminatoria mundialista pero que se resignó el jueves al 1-1 para ver interrumpida una racha de dos victorias seguidas.

Los venezolanos nunca han derrotado a Brasil en una eliminatoria, pero sumaban dos empates, ambos a domicilio. En el pasado duelo entre Venezuela y la Canarinha, realizado en octubre de 2023 en la Arena Pantanal de Cuiabá, también empataron 1-1.

El partido del jueves terminó con los ánimos caldeados y la molestia de los brasileños, luego que se activaron los aspersores de la cancha justo cuando se disputaban los minutos de reposición.

El seleccionador brasileño Dorival Júnior afirmó que su equipo mereció más e "intentó crear en todo momento"

"Procuramos jugar. Esto es característico de nuestro equipo", destacó.

A los 43 minutos, Raphinha abrió el marcador con un tiro libre que en rosca impactó un poste y se coló a la red, luego de una falta en el borde del área por parte del mediocampista Cristian Cásseres sobre Bruno Guimaraes. Fue el tercer gol de Raphinha, del Barcelona de España, en las dos últimas fechas de las eliminatorias.

Raphinha manifestó que, en lugar de marcar un gol, hubiese preferido conseguir la victoria.

"En mi opinión estábamos buscando la victoria, cuando no ganamos no hace falta que marque goles, para mí lo más importante es ganar y cuando no ganamos salgo un poco triste porque que podíamos haber ganado el partido", indicó. Empero "es un punto importante que logramos fuera de casa" ante un equipo complicado que mostró su calidad.

El empate llegó 41 segundos después del comienzo del segundo tiempo por intermedio del mediocampista Telasco Segovia con un potente disparo desde el balcón del área, asistido por un pase retrasado de Jefferson Savarino, volante del Botafogo. Segovia entró en la segunda mitad, en reemplazo de Jhon Murillo.

Segovia, de 21 años, expresó su facilidad por marcar su primer gol con la selección y resaltó que fue "fruto de los ajustes que se hicieron de cara al complemento".

El cuerpo técnico les pidió tener más la posesión de la pelota, "que nos juntáramos" y por eso "encontramos los espacios" y "pudimos empatar este partido", añadió.

El encuentro fue equilibrado en los primeros minutos hasta que el volante venezolano Yangel Herrera, del Girona de España, fue sustituido a los 15 por acusar molestias en su tobillo derecho. A partir de ese momento, Brasil se adueñó del mediocampo y llevó seguidamente peligro al arco defendido por Rafael Romo; pero tardó en adelantarse debido a sus propios errores, más que a las bondades defensivas de sus rivales.

Venezuela no se amilanó. Apenas iniciado el complemento emparejó la pizarra 1-1 y por momentos le robó el protagonismo. Por largos pasajes ambos intentaron insistentemente sacudir las redes.

A los 62 minutos, Brasil desperdició el penal. Vinicius Júnior fue derribado dentro del área, pero a la postre el ariete del Real Madrid fue víctima de una atajada magistral de Romo para mantener la paridad.

La Verdeamarela quedó con 17 puntos de 30 posibles, provisionalmente en el tercer sitio de las eliminatorias del Mundial que coorganizarán Estados Unidos, México y Canadá.

"Creo que, respetando todas las valoraciones posibles, por todo lo que hicimos en el partido, merecíamos mejor suerte", aseveró Dorival Junior. "Fue un partido bonito de ver, franco, abierto, prevaleciendo el mediocampo de ambos equipos. Espero que sigamos mejorando y creciendo, aunque Brasil mereció un mejor resultado".

Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, acumula 12 unidades. Está transitoriamente en el séptimo sitio, que otorga el derecho a disputar un repechaje intercontinental.

Los seis primeros se clasifican directamente al Mundial.

La Vinotinto venía de sumar dos derrotas y cuatro empates en sus anteriores seis compromisos. Apenas ha marcado cuatro goles en sus últimos siete partidos. Su último triunfo llegó en casa 3-0 ante Chile, el 17 de octubre de 2023.

Pero le ha robado dos empates a la Seleção.

Para el próximo choque de la eliminatoria, frente a Uruguay, Brasil no contará con el zaguero Vanderson, en tanto que por Venezuela estará ausente Alexander González, quien vio, la cartulina roja tras propinarle un manotazo en el rostro a Vinicius, que lo empujó por la espalda luego que el zaguero derribó al brasileño Gabriel Martinelli.

Leandro Cufré, quien dirigió el partido en sustitución de Fernando Batista —relegado a los palcos por acumulación de tarjetas amarillas en las dos pasadas fechas— lamentó que, cuando mejor jugaba su equipo y pudo hacer más, la expulsión de González condicionó el accionar.

Herrera y José Martínez, mediocampista del Corinthians, salieron con dolencias y van a ser evaluados. Cufré confió en que "no tengan ninguna lesión de gravedad y estén a disposición para el martes".

"Siempre queda el sabor agridulce que se podía haber hecho más, pero como se presentó el partido también se pudo haber perdido", reconoció Cufré. "Creo que es un punto muy valioso", agregó Cufré.

El partido se disputó en el estadio Monumental de Maturín, en el extremo oriente de Venezuela.

El próximo martes, Venezuela visitará a Chile en Santiago y Brasil recibirá a Uruguay en Salvador.